Nou estira-i-arronsa al Consell de Comú d’Andorra la Vella entre la majoria i l’oposició pel pressupost del 2026

El consell de Comú d’Andorra la Vella ha viscut un debat llarg i intens, marcat per un nou estira i arronsa entre la majoria i l’oposició, amb el pressupost com a principal eix de confrontació.
Malgrat l’aprovació del pressupost del 2026, que supera els 60,4 milions d’euros, la sessió ha estat lluny de la unanimitat. El conseller de la minoria, David Astrié, ha advertit al cònsol major, Sergi González, que “hem d’estar alertes” davant l’increment del 31% de la partida d’urbanisme. En aquest sentit, ha remarcat que “no es pot jugar a la ruleta” amb àmbits clau, tot recordant la situació viscuda al comú d’Ordino, amb una davallada dels ingressos corrents fins als 7,04 milions d’euros.
Per la seva banda, González ha defensat que la parròquia “necessita serveis de millora per a la vida dels nostres ciutadans”, insistint que “cal posar la gent al centre i la qualitat de vida”. En la mateixa línia, el conseller de Finances, Joaquim Miró, ha qualificat els comptes de “molt ambiciosos” i ha subratllat que es tracta del “pressupost més elevat del Comú d’Andorra la Vella”.
Durant la intervenció de la minoria, Astrié ha posat l’accent en la necessitat de “rigorositat” en uns comptes que inclouen un “boom d’inversió de 13 milions d’euros”. També ha qüestionat la despesa en personal, afirmant que “set de cada deu euros se’n van a nòmines”, i ha expressat dubtes sobre la incorporació de “càrrecs de confiança”. “Si es tractés de substitucions de personal, no hi hauria aquesta problemàtica”, ha afegit.
Davant aquestes crítiques, Miró ha recordat que l’actual corporació ha “assumit molta despesa dels últims dos mandats”, detallant que “el 2019 hi havia un pressupost de 15 milions d’euros” i que “el 2023 la despesa va arribar als 19 milions”. González ha reforçat aquest argument assegurant que el pressupost s’ha elaborat “amb molt de seny”.
Tot i algun moment de coincidència, quan Astrié ha admès que “sabem com és de difícil governar”, les discrepàncies han reaparegut poc després. La minoria ha denunciat que a les comissions d’urbanisme “no se’ns fa cas” i que, tot i ser convidats, “no se’ns té en compte”.
Un altre punt de fricció ha estat el debat sobre l’ordinació tributària i els preus públics del 2026. L’augment de les tarifes dels aparcaments comunals ha centrat part de la discussió, amb un increment de “2,80 euros a 2,90 euros”. Des de la majoria s’ha defensat que són “10 cèntims que no suposen tant”.
Astrié, però, ha criticat també els “30 minuts gratuïts per als turistes” als aparcaments públics. González li ha respost que aquesta gratuïtat “també és per als residents del país que decideixen no tenir la targeta PK”. Una targeta que ha estat igualment objecte de debat, i sobre la qual la cònsol menor, Olalla Losada, ha recordat que “no obliguem ningú a tenir-la”.
La sessió també ha abordat la reestructuració de les quotes del centre esportiu dels Serradells. Losada ha explicat que l’ordenació respon al fet que abans hi havia “fins a cinc tarifes diferents” i que encara hi havia usuaris que “mantenien la quota de quan va obrir el centre”. Amb el nou sistema, ha indicat, “tothom partirà de dues tarifes”.
En aquest punt, Astrié ha demanat que es reconegui que “es van equivocar” amb la rebaixa del “35% de les quotes” a l’inici del mandat, fet que, segons ell, obliga ara a incrementar-les un “25%”. Losada ha replicat que de l’anterior mandat “arrosseguem la gratuïtat per a les persones majors de 65 anys” i ha advertit que mesures d’aquest tipus dificulten el manteniment d’un centre que costa “fins a dos milions d’euros anuals”.
La fira d’Andorra la Vella també ha estat motiu de debat. Astrié ha recordat que, quan González era a l’oposició, qüestionava el cost de l’esdeveniment, mentre que el pressupost del 2026 preveu “un augment del 9%”. Segons el conseller de la minoria, “potser el problema no és la despesa, sinó qui la coordina”. En la seva rèplica, González ha puntualitzat que la seva crítica anterior era “a la carpa” i ha remarcat que, a diferència de la corporació precedent, “nosaltres fem totes les explicacions necessàries”.
La política nacional, a debat
El debat comunal ha derivat també cap a la política nacional, en un context marcat pel clima preelectoral. Des de l’oposició s’han criticat els augments de taxes i impostos que hauran d’assumir els ciutadans. Astrié ha assenyalat que “en política nacional, Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata, que governen a la capital, es posicionen en contra dels augments d’impostos”. González ha rebutjat la comparació i ha afirmat que “no es poden equiparar qüestions nacionals amb decisions parroquials”.