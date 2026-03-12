El Comú de Sant Julià de Lòria rebaixa la taxa d’abocador per a obres del Govern fins als vuit euros per tona

El Consell de Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat la modificació de l’ordinació tributària per regular la taxa d’abocament de terres inerts a l’abocador comunal. El canvi estableix una bonificació per a les obres promogudes pel Govern, que passaran de pagar 12,5 euros per tona a vuit euros, mentre que les obres impulsades per la mateixa corporació laurediana tindran una taxa de zero euros. Les obres d’àmbit privat continuaran pagant 12,5 euros per tona.
Segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat, la mesura respon a un acord institucional per facilitar projectes públics a la parròquia. “Hem establert un acord amb el Govern perquè totes aquelles obres que generin terres puguin tenir una taxa bonificada, passant de 12,5 euros la tona als vuit”, ha indicat.
Entre les obres que es podran acollir a aquesta bonificació hi ha el vial de Sant Julià, així com altres projectes d’infraestructures impulsats per l’Executiu. Cairat ha recordat que una mesura similar ja es va aplicar en el passat amb la construcció del túnel de la Tàpia, l’any 2011.
El mandatari també ha explicat que el comú ha volgut regularitzar la situació de les obres públiques comunals. “Sent titulars d’un abocador, establim una taxa preferent pel comú, en aquest cas de zero euros. És una cosa que ja s’aplicava, però que no estava recollida en cap ordinació i que ara hem volgut regularitzar”, ha mencionat.
Més de 35.000 metres cúbics de terra
En relació amb les obres del vial lauredià, Cairat ha detallat que l’excavació generarà aproximadament 35.000 metres cúbics de terra i pedra, que es dipositaran a l’abocador comunal de la Rabassa. “Ens vam comprometre a fer-nos càrrec de les terres generades a la nostra parròquia i, per tant, aquestes aniran a l’abocador de la Rabassa”, ha afirmat, informa l’ANA.