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  • Presentació de la segona revisió del POUP. | Comú de la Massana / Eduard Comellas
El Periòdic d'Andorra
Document urbanístic

La Massana presenta al Consell Consultiu el nou POUP abans d’encarar el període d’informació pública

El document, el qual posa punt final al procés participatiu, aposta per un desenvolupament més sostenible i per guanyar espais públics

El Comú de la Massana ha presentat aquest dimarts la segona revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) als membres del Consell Consultiu, l’òrgan format per una trentena de representants dels quarts, entitats i sectors vinculats al territori. Amb aquesta sessió es dona per tancat el procés de reunions celebrades en el marc de la revisió del document urbanístic.

Durant la primera fase dels treballs, els integrants del Consell Consultiu van participar en diverses trobades per definir els eixos estratègics que havien de guiar la redacció del nou pla. D’aquest procés participatiu en va sorgir la necessitat de limitar el creixement demogràfic i urbanístic de la parròquia, incrementar els espais públics i millorar la qualitat de vida dels residents.

A partir d’aquestes directrius, el nou POUP planteja una regulació més restrictiva que l’actual i orientada cap a un model de creixement més sostenible, tant des del punt de vista demogràfic com paisatgístic. El document es manté en període d’informació pública i es pot consultar a la tercera planta del Comú de la Massana. Les persones que vulguin resoldre dubtes de caràcter tècnic, però, hauran de sol·licitar cita prèvia.

El Comú de la Massana fixa el topall de creixement en 25.000 habitants amb un nou POUP que preserva les condicions

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