La Massana adjudica per 188.000 euros l’assessorament per millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable

El Comú de la Massana ha adjudicat a l’empresa KPMG, SLU, un contracte de 188.835,68 euros per al servei d’assessorament en la identificació de mecanismes que permetin executar el pla d’inversions destinat a millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable. Aquest acord es va aprovar en la Junta de Govern del 22 de gener de 2025, mitjançant un procediment negociat sense publicitat i en modalitat ordinària.

Després de gairebé 40 anys sense inversions significatives en les infraestructures de la xarxa d’aigua i davant episodis recents de sequera, com el de 2022, el Comú ha decidit impulsar un pla d’inversions valorat en 20 milions d’euros per a aquest mandat. Aquest pla té com a objectiu principal millorar la xarxa de subministrament, que ha experimentat problemes recents, incloent-hi fuites d’aigua.

Segons informa RTVA, la cònsol major de la Massana, Eva Sansa, ha destacat la importància d’aquests comptadors digitals: “Això ens ajuda a optimitzar perquè, si mai hi hagués cap fuita, la saps gairebé al moment. Ara mateix, fins que no fas les lectures dels comptadors a final de mes, quan has de passar el rebut als ciutadans, no saps si hi ha hagut una fuita o no“, ha apuntalat.

Una de les primeres actuacions previstes per al 2025 és la substitució d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua existent de 200 metres cúbics per un de 1.000 metres cúbics. A més, es preveu invertir en noves captacions i en la compra de comptadors digitals que permetin lectures en temps real, facilitant la detecció immediata de possibles fuites.