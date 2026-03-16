El Comú d’Andorra la Vella obre inscripcions per a les activitats de Setmana Santa amb prop de 500 places

El Comú d’Andorra la Vella obre les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure per les vacances escolars de Setmana Santa 2026, les quals ofereix el departament d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social, adreçades a infants i joves de 3 a 16 anys.
Les inscripcions es poden fer des d’avui dilluns, 16 d’abril. En total, el Comú posa a disposició de les famílies prop de 500 places, distribuïdes entre 8 campus esportius (360), el casal d’infants El Llamp (90) i la Ludoteca de Santa Coloma (45).
Les activitats tindran lloc en dos torns, del 30 de març al 2 d’abril i del 7 al 10 d’abril, amb una oferta esportiva variada per a infants i joves. Entre les propostes hi ha el Campus Multiesports, adreçat a participants d’entre 6 i 13 anys i amb 25 places per torn; el Campus de Natació i esports amb raqueta, per a joves de 7 a 16 anys amb 30 places; i els campus que combinen natació, esports amb raqueta i taekwondo o natació, esports amb raqueta i handbol, també per a participants de 7 a 16 anys i amb 15 places cadascun.
L’oferta es completa amb el Campus de Futbol, per a infants de 5 a 12 anys amb 45 places per torn; el Campus de Rítmica, per a participants de 5 a 13 anys amb 25 places en el primer torn i 15 en el segon; el Campus de Bàsquet, per a joves de 6 a 12 anys amb 30 places per torn; i el Campus de Voleibol, adreçat a infants de 6 a 13 anys amb 30 places per torn.
L’obertura de les inscripcions als campus serà aquest dilluns 16 de març per als infants residents a la parròquia d’Andorra la Vella, i el 23 de març per a infants d’altres parròquies, exceptuant el campus de bàsquet i voleibol, organitzat per la Federació Andorrana de Bàsquet i el Club Vòlei Andorra, que obren inscripcions el dilluns 16 de març indistintament.
Els infants residents a Andorra la Vella gaudiran d’un 29% de descompte en el preu de l’activitat sempre que sol·licitin el descompte, prèviament, per correu electrònic a incidencies.esports@comuandorra.ad, detallant el nom i cognoms de l’infant que farà l’activitat i el seu número de la CASS. Un cop rebin el correu d’acceptació, podran tramitar la inscripció a partir del 16 de març. De totes maneres, la sol·licitud del descompte resident no garanteix la reserva de plaça.
Pel que fa al casal d’infants El Llamp i a la Ludoteca de Santa Coloma, les activitats s’adrecen a infants entre 3 i 7 anys (nascuts entre els anys 2019 i el 30 de juny del 2023). El Casal d’infants El Llamp disposarà de 90 places i la Ludoteca de Santa Coloma, 45. Els torns seran el mateixos que per les activitats esportives, amb el primer torn del 30 de març al 2 d’abril, i un segon torn del 7 al 10 d’abril. Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web del comú.