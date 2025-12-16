El Comú d’Andorra la Vella crea una borsa de treball d’interins per reforçar els serveis essencials a la parròquia

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la creació d’una borsa de treball d’interins per cobrir places tècniques i operatives en departaments estratègics. Aquesta mesura pretén donar resposta immediata a la creixent dificultat per captar i retenir professionals en oficis essencials, garantint així la continuïtat i qualitat dels serveis públics.
La realitat laboral actual del país evidencia un desequilibri entre l’oferta i la demanda de personal qualificat en sectors com manteniment, electricitat, enllumenat, obres, medi ambient o higiene. Per afrontar aquest repte, el comú ha aprovat la creació d’una borsa d’interins que permetrà disposar de personal format i disponible per cobrir temporalment places vacants o necessitats puntuals derivades de jubilacions, permisos, excedències o increments de càrrega de treball.
Les places incloses en aquesta borsa corresponen a perfils tècnics i operatius, com ara: tècnics i operaris d’enllumenat, paletes, operaris d’obres i cementiri, electricistes, lampistes, operaris d’higiene i medi ambient, operaris de xarxa d’aigua potable, bidells, conserges, tècnics de manteniment i muntatge, entre altres funcions similars.
Les places incloses en aquesta borsa corresponen a perfils tècnics i operaris d’enllumenat, paletes, operaris d’obres i cementiri, electricistes, lampistes, operaris d’higiene i medi ambient
“El nostre objectiu és garantir que els serveis essencials no es vegin afectats per la manca de personal que pot donar-se en determinades situacions o contextos. Aquesta borsa ens permetrà actuar amb agilitat davant situacions imprevistes i mantenir la qualitat que la ciutadania espera”, ha declarat la consellera de Gestió de Talent i Persones, Eva Tadeo.
Cal destacar que la corporació disposarà, aleshores, de dues borses de treball diferents: aquesta destinada a interins per donar resposta a diferents departaments del comú, i una per a les activitats de lleure i esportives al llarg de l’any. A més, es comptarà també amb la convocatòria de places per a les activitats d’estiu, que inclou llocs de treball com els d’informadors turístics, auxiliars de Medi Ambient, recepcions de les instal·lacions esportives, monitors de Joventut, Esports i Social, o el programa Curulla.
“Aquesta borsa ens permetrà actuar amb agilitat davant situacions imprevistes i mantenir la qualitat que la ciutadania espera” – Eva Tadeo
Els interessats poden consultar les bases i descarregar la sol·licitud a la pàgina web del comú d’Andorra la Vella o recollir la documentació al Departament de Gestió de Talent i de Persones, situat a l’Edifici Administratiu Comunal (c/ Prat de la Creu, 70-76). La relació laboral es regirà per l’Ordinació de la funció pública del comú d’Andorra la Vella, aprovada el 19 d’octubre de 2023.