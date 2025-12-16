Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El Comú d'Andorra la Vella. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Desequilibri entre l’oferta i la demanda de personal

El Comú d’Andorra la Vella crea una borsa de treball d’interins per reforçar els serveis essencials a la parròquia

Aquesta mesura pretén donar resposta a la dificultat per captar i retenir professionals en oficis essencials, garantint així la qualitat dels serveis públics

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat la creació d’una borsa de treball d’interins per cobrir places tècniques i operatives en departaments estratègics. Aquesta mesura pretén donar resposta immediata a la creixent dificultat per captar i retenir professionals en oficis essencials, garantint així la continuïtat i qualitat dels serveis públics.

La realitat laboral actual del país evidencia un desequilibri entre l’oferta i la demanda de personal qualificat en sectors com manteniment, electricitat, enllumenat, obres, medi ambient o higiene. Per afrontar aquest repte, el comú ha aprovat la creació d’una borsa d’interins que permetrà disposar de personal format i disponible per cobrir temporalment places vacants o necessitats puntuals derivades de jubilacions, permisos, excedències o increments de càrrega de treball.

Les places incloses en aquesta borsa corresponen a perfils tècnics i operatius, com ara: tècnics i operaris d’enllumenat, paletes, operaris d’obres i cementiri, electricistes, lampistes, operaris d’higiene i medi ambient, operaris de xarxa d’aigua potable, bidells, conserges, tècnics de manteniment i muntatge, entre altres funcions similars.

Les places incloses en aquesta borsa corresponen a perfils tècnics i operaris d’enllumenat, paletes, operaris d’obres i cementiri, electricistes, lampistes, operaris d’higiene i medi ambient

“El nostre objectiu és garantir que els serveis essencials no es vegin afectats per la manca de personal que pot donar-se en determinades situacions o contextos. Aquesta borsa ens permetrà actuar amb agilitat davant situacions imprevistes i mantenir la qualitat que la ciutadania espera”, ha declarat la consellera de Gestió de Talent i Persones, Eva Tadeo.

Cal destacar que la corporació disposarà, aleshores, de dues borses de treball diferents: aquesta destinada a interins per donar resposta a diferents departaments del comú, i una per a les activitats de lleure i esportives al llarg de l’any. A més, es comptarà també amb la convocatòria de places per a les activitats d’estiu, que inclou llocs de treball com els d’informadors turístics, auxiliars de Medi Ambient, recepcions de les instal·lacions esportives, monitors de Joventut, Esports i Social, o el programa Curulla.

“Aquesta borsa ens permetrà actuar amb agilitat davant situacions imprevistes i mantenir la qualitat que la ciutadania espera” – Eva Tadeo

Els interessats poden consultar les bases i descarregar la sol·licitud a la pàgina web del comú d’Andorra la Vella o recollir la documentació al Departament de Gestió de Talent i de Persones, situat a l’Edifici Administratiu Comunal (c/ Prat de la Creu, 70-76). La relació laboral es regirà per l’Ordinació de la funció pública del comú d’Andorra la Vella, aprovada el 19 d’octubre de 2023.

Comparteix
Notícies relacionades
La capital invertirà 13 milions d’euros el 2026 amb l’espai públic i l’habitatge com a prioritat i una “visió a llarg termini”
Adjudicats per 237.706 euros els treballs de dragatge del riu d’Ós per reforçar el manteniment fluvial preventiu
Casal assegura que l’actual comú escaldenc podria haver revisat el POUP si estava en desacord amb les torres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies
La capital invertirà 13 milions d’euros el 2026 amb l’espai públic i l’habitatge com a prioritat i una “visió a llarg termini”
  • Parròquies, Societat
Adjudicats per 237.706 euros els treballs de dragatge del riu d’Ós per reforçar el manteniment fluvial preventiu
  • Parròquies, Política
Casal assegura que l’actual comú escaldenc podria haver revisat el POUP si estava en desacord amb les torres
Publicitat
Entrevistes culturals
Àlex Garrido
Guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025
Juli Barrero
Músic
Sergi ‘Bobby’ Verdeguer
Bateria de la banda andorrana Persèfone
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu