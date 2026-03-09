El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament

El carrer de la Molina, que es troba tancat a la circulació de vehicles des del passat 12 de gener, tornarà a estar operatiu a partir del proper dissabte 14 de març.
Les obres efectuades en aquest tram durant la fase 1 de la remodelació integral de l’avinguda de Joan Martí han servit per canviar tots els serveis, entre altres la modernització de les canalitzacions d’aigües residuals i la creació d’una nova xarxa de pluvials amb molt més diàmetre. Amb la seva finalització, es permet reobrir l’accés als vehicles en el període de temps estipulat, es recupera el pas dels autobusos en sentit descendent per l’avinguda de Joan Martí i es facilita una tercera opció de sortida en direcció sud, sempre des del carrer de la Molina.
Els treballs corresponents a aquesta primera fase continuaran en el tram comprès entre el carrer de la Molina i la rotonda de Prat de Genil, amb una previsió d’execució fins a finals del 2026. A partir del dissabte 14 de març, les parades d’autobús 208 Riu Blanc, 218 Prada de Moles i 241 Ràdio Andorra, tornaran a estar habilitades, recuperant així el funcionament que tenien abans de l’inici de les obres
A partir del dissabte 14 de març, les parades d’autobús 208 Riu Blanc, 218 Prada de Moles i 241 Ràdio Andorra, tornaran a estar habilitades
La parada 206 La Molina, que actualment es troba amb una parada provisional a la rotonda del Poblet d’Encamp, es traslladarà al carrer de la Molina, davant de l’accés de l’aparcament comunal del parc de l’Ossa.
El carrer de la Molina passarà a ser de sentit únic des de l’aparcament comunal esmentat anteriorment fins a l’avinguda de Joan Martí. El tram comprès entre la sortida de l’aparcament de l’Ossa i l’avinguda Príncep Benlloch, així com la carretera de Vila, serà de doble sentit.
No es podrà accedir al carrer de la Molina des de l’avinguda de Joan Martí. L’entrada a l’aparcament comunal del parc de l’Ossa s’haurà de fer per la rotonda del Poblet d’Encamp.
D’altra banda, el comú d’Encamp també ha informat que el tram entre la rotonda de Prat de Genil i el pont de la Molina, a l’avinguda de Joan Martí, patirà aquesta nit de les 22 hores a les 2 hores un tall en el servei d’aigua potable. Els operaris efectuaran treballs en la xarxa de manteniment i, una vegada aquests concloguin, el servei es restablirà.