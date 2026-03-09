Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El passeig del riu. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Rehabilitació a la capital

Comencen les obres del passeig del riu, en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el de Prada Casadet

Els treballs permetran renovar el paviment del recorregut i incorporar nou mobiliari urbà per millorar l’ús quotidià de l’espai

El Comú d’Andorra la Vella ha donat el tret de sortida a les obres de rehabilitació del passeig del riu, una actuació destinada a posar al dia aquest espai molt utilitzat per passejar i fer esport. La intervenció se centra en el tram comprès entre el pont de Prat de la Creu i el pont de Prada Casadet, amb una longitud d’1,2 quilòmetres.

“Iniciem una intervenció molt necessària al passeig del riu, un espai molt utilitzat per la ciutadania per passejar i fer esport i que, després de molts anys d’ús intensiu, necessitava una renovació” ha assenyalat el cònsol major, Sergi González, posant en relleu que l’objectiu de l’actuació és “posar-lo al dia i fer-lo encara més agradable per a tothom”.

“Iniciem una intervenció molt necessària al passeig del riu, un espai molt utilitzat per la ciutadania per passejar i fer esport i que, després de molts anys d’ús intensiu, necessitava una renovació” – Sergi González

Entrant al detall de l’actuació, el conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha explicat que els treballs permetran renovar el paviment del recorregut i incorporar nou mobiliari urbà per millorar l’ús quotidià de l’espai. “Col·locarem nou mobiliari urbà amb nous bancs per al descans, papereres i nous punts d’aigua” ha detallat Cabanes.

Així mateix, s’instal·larà un sistema de rec per garantir el bon manteniment dels arbres del passeig, que es conservaran tots al llarg del recorregut per preservar el caràcter verd d’aquest entorn. L’actuació també servirà per renovar l’accés al riu existent en aquest tram.

Comparteix
Notícies relacionades
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”
Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies
El carrer de la Molina tornarà a estar operatiu el pròxim 14 de març, dos mesos després del seu tancament
  • Parròquies, Societat
Alguns comerciants del Pas de la Casa asseguren que, tot i la reobertura de l’RN20, el comerç continua “mort”
  • Parròquies
Inversió de gairebé 250.000 euros per rehabilitar el nou tram de camí verd entre els pobles de Meritxell i Prats
Publicitat
Entrevistes culturals
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París
Araceli Rosillo
Historiadora especialitzada en la història de les dones
Isabel Rey
Actriu i còmica
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu