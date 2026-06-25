Coma lamenta que el concurs de la coberta del centre esportiu torni a quedar desert per manca d’empreses

El Comú d’Ordino haurà de tornar a licitar les obres de la coberta del centre esportiu després que, novament, cap empresa s’hagi presentat al concurs públic. La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha atribuït la manca d’interès al bon moment que travessa el sector de la construcció, fet que provoca que moltes empreses prioritzin les obres privades davant dels contractes públics.
«Les empreses tenen molta feina i els nostres concursos no són tan atractius segurament com els privats», ha reconegut Coma durant la sessió del Consell de Comú. Tot i que el pressupost de l’actuació és de 303.894 euros, la cònsol ha assenyalat que es tracta d’una intervenció molt concreta. «Al final és només fer la coberta», ha remarcat, un fet que, al seu parer, també contribueix a l’escàs interès que desperta entre les empreses del sector.
I és que, segons ha remarcat Coma, no és la primera vegada que el concurs queda desert. El comú s’ha vist obligat a treure la licitació de manera reiterada sense aconseguir cap oferta, una situació que atribueix al volum de feina que assumeixen actualment les empreses constructores.
«Des que jo estic aquí em sembla que no hi ha hagut cap obra que no s’hagi presentat ningú o bé que s’hagin presentat ofertes molt per sobre del que nosaltres teníem pressupostat» – Maria del Mar Coma
Per intentar revertir aquest escenari, la corporació modificarà les condicions de la pròxima convocatòria amb l’objectiu d’ampliar el nombre de possibles licitadors. En concret, es flexibilitzaran alguns dels requisits tècnics exigits fins ara. «El que estem fent és baixar aquest criteri de l’experiència per veure si d’aquesta manera ampliem la possibilitat que es puguin oferir més empreses», ha explicat.
La cònsol major també ha admès que les dificultats per adjudicar obra pública s’han convertit en una situació habitual. «Des que jo estic aquí em sembla que no hi ha hagut cap obra que no s’hagi presentat ningú o bé que s’hagin presentat ofertes molt per sobre del que nosaltres teníem pressupostat», ha afirmat.
Aquest context ha obligat el comú, fins i tot, a canviar la manera de preparar algunes licitacions. Coma ha explicat que en determinades ocasions s’han demanat pressupostos orientatius a empreses abans de tornar a convocar un concurs públic. «A vegades demanes que et facin una oferta per saber en quin estat estàs», ha indicat, en referència a la necessitat de conèixer els preus reals del mercat abans de definir les condicions d’una nova licitació.