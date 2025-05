Plantejament urbanístic

Coma defensa el POUP com una mesura de responsabilitat urbanística i rebutja adaptar-lo a demandes particulars

La cònsol major d’Ordino assegura que el comú ha estat obert al diàleg amb l’APTA, però adverteix que “no es pot fer un pla amb noms i cognoms”

La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, ha defensat aquest dijous la validesa i els objectius del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia (POUP), davant de les crítiques de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), que ha obert la porta a portar el planejament a la Batllia. Coma ha assegurat que el comú sempre ha mantingut una actitud oberta al diàleg, però ha insistit que no es pot retrocedir en els criteris aprovats pel consistori: “No podem fer marxa enrere; creiem que el pla és profitós per a tothom de la parròquia i per a Andorra en general”.

La mandatària comunal ha afirmat que la corporació ha atès totes les peticions de reunió rebudes per part de l’associació, i que des de la darrera trobada no s’han tornat a rebre noves sol·licituds. En aquest sentit, ha manifestat sorpresa per les declaracions públiques que qüestionen la predisposició al diàleg. “Sempre hem estat oberts a parlar, però el que no podem fer és que ens vinguin a dir què volen i que els diguem que sí sense més”, ha explicat. “No ens han portat mai una proposta concreta, només generalitats i desacords”, ha afegit.

Respecte a l’amenaça de l’APTA de portar el POUP als tribunals, Coma ha recordat que és un dret legítim de qualsevol ciutadà, i ha assegurat que si la Batllia considera que el pla no s’ajusta a dret, el comú actuarà en conseqüència. “Però fins ara, estem convençuts que el model que hem plantejat garanteix un creixement sostenible i eviten riscos de col·lapse com els que hauríem pogut tenir si es permetia construir en massa zones agrícoles”, ha assenyalat.

Segons Coma, el POUP no només manté oportunitats de creixement en les zones urbanes actuals, sinó que estableix parcel·les mínimes de construcció més àmplies en determinades zones per preservar l’equilibri territorial. “És cert que en algunes zones s’exigeixen 2.500 m² per construir, però això respon a una visió de futur. Si no actuàvem ara, hauríem acabat imposant una moratòria total”, ha advertit. A més, també ha rebutjat la idea que el planejament pugui adaptar-se a cada cas particular. “No podem fer un POUP per noms i cognoms. No és viable que a una propietària amb 500 m² li permetem construir perquè només en té 500, i a una altra amb 1.500 li posem altres condicions”, ha reconegut.

Sobre la crítica recurrent dels propietaris que asseguren que el nou planejament ha devaluat les seves terres, Coma ha argumentat que “el valor d’una finca no es pot mesurar només per la seva edificabilitat” i ha demanat tenir en compte també el seu valor agrícola, paisatgístic o estratègic. “La terra val el que algú estigui disposat a pagar-ne en un moment donat, i el que avui sembla una limitació pot ser una oportunitat en el futur”, ha indicat.

La cònsol ha recordat que la reforma del pla busca preservar el model de parròquia vinculat al sector primari i evitar un desenvolupament desordenat del territori. “Estem donant eines perquè les unitats d’actuació puguin desenvolupar-se de manera compatible amb l’activitat agrícola. Això també és protegir el valor de la terra”, ha afirmat, citant com a exemple la possibilitat de construir habitatges puntuals dins de prats agrícoles amb reserva de sòl i accés als serveis bàsics.

Els consellers de l’oposició Enric Dolsa i Jordina Bringué, moments abans de l’inici de la sessió de consell de comú d’Ordino. | ANA/M.F.

Dolsa considera “legítim” el recurs judicial, però reclama concreció

El conseller de l’oposició al Comú d’Ordino, Enric Dolsa, ha qualificat de “legítim” el dret dels propietaris que discrepen del nou Pla d’Ordenació i Urbanisme de la Parròquia (POUP) a recórrer a la Batllia, sempre que considerin vulnerats els seus drets. Amb tot, ha advertit que la via judicial podria comportar un “allargament del procés” i ha reclamat “propostes concretes” per poder valorar si hi ha marge per obrir vies de diàleg.

“Si creuen que se’ls ha lesionat un dret, tenen tot el dret d’anar a la justícia, però això no implica que el POUP es reverteixi automàticament”, ha indicat el cap de l’oposició, qui ha posat en dubte que un tribunal pugui invalidar tot el pla urbanístic arran d’una carta signada per 74 persones. El conseller ha recordat que el pla actual no és una iniciativa de l’equip comunal actual, sinó que té l’origen en el mandat anterior. En aquest sentit, ha situat l’inici del procés en el consolat d’Àngel Mortés, el qual va establir una moratòria que, segons Dolsa, “va prohibir pràcticament tota la construcció a la parròquia”.

Preguntat sobre si ha mantingut contacte amb l’APTA, Dolsa ha confirmat que no ha rebut cap carta per part del president de l’associació, un fet que ha lamentat més tenint en compte que la seva companya de bancada, Jordina Bringué, si que l’ha rebut: “Si em truquen per fer un cafè, hi vaig, i el pago jo, no hi ha problema”, ha afirmat Dolsa. No obstant això, ha demanat més precisió per part de l’associació: “No es pot treballar sobre generalitats. Si volen discutir normatives concretes de certes unitats d’actuació, estem disposats a valorar-ho”.