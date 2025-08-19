Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El projecte tindrà una durada prevista de set setmanes i es desenvoluparà en una sola fase sobre una superfície de 110 metres quadrats. | Comú de Canillo
Embelliment de la rotonda

Canillo inverteix gairebé 47.000 euros en la rotonda del Tarter amb una escultura de la Copa del Món d’esquí

El projecte tindrà una durada prevista de set setmanes i es desenvoluparà en una sola fase sobre una superfície de 110 metres quadrats

El Comú de Canillo ha adjudicat a l’empresa Ecovalls SLU les obres d’embelliment de la rotonda del Tarter per un import de 46.946,55 euros, dels quals 19.839,73 seran assumits per ENSISA. El projecte tindrà una durada prevista de set setmanes i es desenvoluparà en una sola fase sobre una superfície de 110 metres quadrats.

L’actuació té com a objectiu millorar la imatge d’un dels principals punts d’entrada i pas de la parròquia, dotant-lo d’un caràcter més atractiu i simbòlic vinculat a l’esquí. El disseny contempla un tractament paisatgístic integral amb vegetació autòctona i ornamental, pedra i altres elements decoratius inspirats en l’entorn natural de Canillo. També s’hi instal·larà un sistema de reg eficient, nous paviments i enllumenat ornamental.

El projecte de la rotonda. | Comú de Canillo

El principal element de referència serà un conjunt escultòric format per dues planxes d’acer corten amb el logotip de la Copa del Món d’esquí, instal·lades en volum al centre de la rotonda. El projecte inclou, a més, quatre planxes verticals amb les inscripcions ‘El Tarter’ i ‘Copa del Món‘, passamans ornamentals i diverses actuacions tècniques per a les connexions d’aigua i llum.

En relació amb la iniciativa, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que “amb aquest projecte fem un pas més en la millora dels accessos i de la imatge de la parròquia. L’embelliment de la rotonda del Tarter no només contribuirà a oferir una benvinguda més atractiva i representativa, sinó que també respon a la voluntat de crear espais públics de qualitat, sostenibles i carregats de significats per Canillo”.

