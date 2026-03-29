La capital converteix el carrer Castell de Sant Vicenç en sentit únic amb l’objectiu de millorar la mobilitat escolar

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat una modificació del trànsit al carrer Castell de Sant Vicenç amb l’objectiu de facilitar la mobilitat en hores punta d’entrada i sortida de l’escola Janer, després del tancament imminent de l’aparcament del Cedre. Aquesta mesura respon a la rescissió del contracte de l’aparcament per part de la propietat, que iniciarà un projecte constructiu al solar.
Segons el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, la intervenció “dona resposta a una necessitat real del barri i facilita els desplaçaments quotidians, especialment de les famílies”.
La reforma inclou la conversió del carrer en sentit únic en direcció sud, la creació d’una zona d’estacionament de rotació curta amb capacitat per a vuit vehicles, pensada per a les famílies que deixen o recullen infants de l’escola, i l’habilitació de cinc places en zona verda a l’inici del carrer per oferir alternatives als residents i usuaris de la zona. Aquestes mesures compensen parcialment la pèrdua de places derivada del tancament de l’aparcament del Cedre i permeten una millor organització de l’espai viari.
Surana destaca que les actuacions ajudaran a reduir les congestions en moments de màxima afluència i a millorar la seguretat viària en un entorn especialment sensible, aprofitant millor l’amplada del carrer i ordenant els estacionaments de manera més eficient. El Comú espera que els canvis entrin en vigor immediatament per garantir una transició fluida i segura cap al nou model de circulació.