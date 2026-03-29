  El carrer Castell de Sant Vicenç. | Comú d'Andorra la Vella - Tony Lara
Modifiació del trànsit

La capital converteix el carrer Castell de Sant Vicenç en sentit únic amb l’objectiu de millorar la mobilitat escolar

La mesura respon a la rescissió del contracte de l’aparcament per part de la propietat, la qual ha decidit iniciar un projecte constructiu al solar

El Comú d’Andorra la Vella ha anunciat una modificació del trànsit al carrer Castell de Sant Vicenç amb l’objectiu de facilitar la mobilitat en hores punta d’entrada i sortida de l’escola Janer, després del tancament imminent de l’aparcament del Cedre. Aquesta mesura respon a la rescissió del contracte de l’aparcament per part de la propietat, que iniciarà un projecte constructiu al solar.

Segons el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, la intervenció “dona resposta a una necessitat real del barri i facilita els desplaçaments quotidians, especialment de les famílies”.

La reforma inclou la conversió del carrer en sentit únic en direcció sud, la creació d’una zona d’estacionament de rotació curta amb capacitat per a vuit vehicles, pensada per a les famílies que deixen o recullen infants de l’escola, i l’habilitació de cinc places en zona verda a l’inici del carrer per oferir alternatives als residents i usuaris de la zona. Aquestes mesures compensen parcialment la pèrdua de places derivada del tancament de l’aparcament del Cedre i permeten una millor organització de l’espai viari.

Surana destaca que les actuacions ajudaran a reduir les congestions en moments de màxima afluència i a millorar la seguretat viària en un entorn especialment sensible

Surana destaca que les actuacions ajudaran a reduir les congestions en moments de màxima afluència i a millorar la seguretat viària en un entorn especialment sensible, aprofitant millor l’amplada del carrer i ordenant els estacionaments de manera més eficient. El Comú espera que els canvis entrin en vigor immediatament per garantir una transició fluida i segura cap al nou model de circulació.

Nou sentit sirculació carrer castell de sant viçens a Santa coloma cruïlla. | Comú d’Andorra la Vella / Tony Lara
Notícies relacionades
Alcobé defensa la prudència del nou POUP: “Si avui permetem determinades construccions, no ho podrem desfer”
LÚDIC Canillo tanca la temporada amb increment de participants del 32,4% amb prop d’un centenar d’inscrits
Tret de sortida a la nova temporada del Ràmio amb una desena d’activitats i dates prorgamades fins al juliol

El més destacat
  • Parròquies
Alcobé defensa la prudència del nou POUP: “Si avui permetem determinades construccions, no ho podrem desfer”
  • Parròquies
LÚDIC Canillo tanca la temporada amb increment de participants del 32,4% amb prop d’un centenar d’inscrits
  • Parròquies
Tret de sortida a la nova temporada del Ràmio amb una desena d’activitats i dates prorgamades fins al juliol
Entrevistes culturals
Efrem Roca
Director artístic del Sax Fest
Alexander Main
Mag
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París

