Andoflora viu una jornada festiva amb gran afluència de públic, música, tallers i activitats per a tots els públics

La 32a edició d’Andoflora està vivint avui una jornada molt festiva i concorreguda, amb un gran ambient als carrers de la Massana, molt públic passejant pel mercat i una destacada participació en les activitats programades. El bon temps i el sol acompanya una jornada marcada per la música, les flors i la convivència.
Un dels punts més celebrats del dia han estat les actuacions de les entitats culturals de la parròquia. Tant l’Esbart Valls del Nord, a la plaça del Quart, com els alumnes de l’Escola de Música de les Valls del Nord, al Prat Gran, han rebut una gran acceptació per part del públic, que han gaudit de les coreografies i dels diferents temes musicals, que els assistents s’han animat a corejar.
Han estat dues actuacions molt aplaudides en què es respirava l’ambient de poble, com explicava la cònsol major, Eva Sansa. Aquesta tarda actuarà l’Andorra Gospel Cor i demà pujarà a l’escenari d’Andoflora la Grossband. A més, per completar la part més popular del festival, hi haurà una ballada de sardanes, amb la Cobla de l’Agrupació Sardanista d’Andorra.
Un dels punts més celebrats del dia han estat les actuacions de l’Esbart Valls del Nord i dels alumnes de l’Escola de Música de les Valls del Nord
Durant tota la jornada, molta gent de la Massana ja ha passat a recollir el gerani que es regala a cada casa de la parròquia i aprofitar per fer compres al mercat floral, que torna a consolidar-se com un espai de referència per trobar plantes, flors i productes de jardineria. Els estands ofereixen una gran varietat de productes i també assessorament personalitzat per ajudar els visitants a trobar les plantes més adequades per a cada espai o necessitat.
A més de les floristeries i productes de jardineria, Andoflora també compta amb estands de cosmètica natural, joieria inspirada en la natura i peces artístiques i decoratives vinculades al món floral i vegetal. Els tallers infantils han estat també molt concorreguts durant el dia, mentre que les food trucks i les zones habilitades amb parasols s’han convertit en punts de trobada ideals per descansar, prendre alguna cosa i gaudir tranquil·lament de l’ambient festiu.
Els estands ofereixen una gran varietat de productes i també assessorament personalitzat per ajudar els visitants a trobar les plantes més adequades
Andoflora continuarà aquest vespre amb la Festa de la Flor, amb el concert d’Old School a la plaça de les Fontetes. Demà, la programació seguirà amb activitats per a tots els públics, amb tallers, actuacions, gastronomia, propostes familiars i noves experiències vinculades a la natura i el benestar, ja que el lema d’enguany és “Plantes que Cuiden”.