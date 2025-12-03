Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un semàfor a la xarxa viària. | ANA
Adjudicat el concurs per a la instal·lació de dos nous semàfors a Encamp i la Massana per un total de 20.000 euros

Un dels semàfors s'ubicarà a la CG2 a tocar de la rotonda del carrer del Mirador, i l'altre al pas de vianants que hi ha al davant del comú massanenc

L’àrea de Mobilitat de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha fet pública l’adjudicació del concurs per als treballs de subministrament i instal·lació de dos nous semàfors per a la xarxa viària andorrana, que s’ubicaran a les parròquies d’Encamp i la Massana. El concurs s’ha adjudicat per prop de 20.000 euros a l’empresa Aerco SA, que disposarà d’un termini de set setmanes per a l’execució dels treballs.

Un dels semàfors s’ubicarà a la CG2 a Encamp, a tocar de la rotonda del carrer del Mirador, i l’altre al pas de vianants que hi ha tot just al davant del Comú de la Massana

D’aquesta manera, s’adjudica un concurs que en ocasions anteriors havia quedat desert. Concretament, un dels semàfors s’ubicarà a la CG2 a Encamp, a tocar de la rotonda del carrer del Mirador, i l’altre al pas de vianants que hi ha tot just al davant del Comú de la Massana amb l’objectiu de garantir la seguretat dels vianants.

