Adjudicat el concurs per a la instal·lació de dos nous semàfors a Encamp i la Massana per un total de 20.000 euros

L’àrea de Mobilitat de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha fet pública l’adjudicació del concurs per als treballs de subministrament i instal·lació de dos nous semàfors per a la xarxa viària andorrana, que s’ubicaran a les parròquies d’Encamp i la Massana. El concurs s’ha adjudicat per prop de 20.000 euros a l’empresa Aerco SA, que disposarà d’un termini de set setmanes per a l’execució dels treballs.
Un dels semàfors s’ubicarà a la CG2 a Encamp, a tocar de la rotonda del carrer del Mirador, i l’altre al pas de vianants que hi ha tot just al davant del Comú de la Massana
D'aquesta manera, s'adjudica un concurs que en ocasions anteriors havia quedat desert.