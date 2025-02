Xifres a l’alça del projecte ‘Envelliment saludable’ de Creand Fundació

1.909 inscripcions, 1.335 hores lectives, 16 sortides a diferents museus i exposicions amb 255 inscripcions, així com 80 hores de golf i quatre tallers preventius de salut amb 118 inscripcions. Aquestes són només algunes de les xifres assolides el 2024 i que evidencien l’important volum de feina feta en el marc del projecte ‘Envelliment saludable’ dirigida per Creand Fundació.

“Els números són satisfactoris”, relata la directora de la fundació, Francesca Ros, que remarca que la xifra no para de créixer tal com posa en relleu que les inscripcions per a la temporada gener-juny de L’espai s’hagi tancat amb 1.200, la qual cosa, subratlla, els “omple de satisfacció” atenent que el “99,9% de l’èxit del qual fem a L’espai és mèrit dels professors i dels monitors” i això fa pensar que es fan les coses bé.

Amb més de 35 anys de trajectòria, Creand Fundació ha hagut d’anar-se adaptant al llarg del temps a les necessitats canviants de la societat. “S’ha adaptat bé i jo crec que ho hem fet perquè les persones que treballem a la fundació sempre estem una mica expectants de les necessitats dels nostres usuaris, de les inquietuds i adaptant-nos sobretot als grans canvis”.

Un dels col·lectius als quals ha calgut adaptar-se més de manera canviant ha estat el de la gent gran, segons reconeix Ros, ja que si bé en un moment el repte era “intentar que no hi hagués una escletxa molt gran entre generacions” pel que fa a les noves tecnologies el fet és que avui en dia “hi ha persones que un cop arribada la jubilació no en volen saber res més d’un ordinador. Nosaltres sempre parlem que la fundació és una entitat que és viva, viva en el sentit aquest d’aquesta escolta activa de les necessitats“, valora sobre aquesta evolució al llarg de gairebé quatre dècades de feina.

D’altra banda, la situació actual a L’espai és que “en moltes de les formacions hi ha llista d’espera a la qual s’intenta donar resposta”, però sempre tenint en compte que es vol “primar la qualitat”. Es tracta així de donar resposta a tota aquesta demanda, un fet al qual el patronat és “sensible”, ja sigui desdoblant els grups per “donar satisfacció a tothom” o fins i tot duent a terme alguna de les propostes (sempre que es pugui), a la sala d’actes de la seu social de l’entitat, com és el cas del curs d’història d’Andorra, que compta amb gairebé un centenar d’inscrits, informa l’ANA.

Malgrat que hi hagi aquesta elevada ocupació, des de la fundació també s’ha volgut que altres col·lectius que també poden tenir “certes dificultats per poder accedir a la formació s’hi puguin sumar”. És per això que hi ha un dia reservat per fer cursos de memòria i classes de golf per als usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, “amb qui es vol establir un conveni de col·laboració per tenir-ho tot lligat”. Val a dir que també s’ha començat a oferir aquesta oportunitat als usuaris dels centres de dia de la Creu Roja.

Un “complement ideal” a la formació que s’ofereix a L’espai ha estat el Campus de l’experiència, una proposta de la mà de la Universitat Internacional de Catalunya adreçada als majors de 50 anys, “per tant, baixem 10 anys” respecte de les propostes de L’espai i que es descriu com “un èxit rotund”. Va arrencar amb un primer curs que van completar 37 persones, el segon curs va acabar amb 59 i aquest curs ja s’arriba a les 60.

“Sí que podríem tenir més gent, però aquí també primem la qualitat a la quantitat”, destaca Ros, que valora que el que “ha fet bé la universitat, a banda de les matèries, són els professors” que s’escullen i que són d’un “valor afegit increïble”. Hi ha una llista d’espera de 40 persones a les quals es donarà resposta ja de cara al curs vinent, quan les 37 persones que completaran el tercer curs acabin i baixin a graduar-se a Barcelona.