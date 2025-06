Trobada gastronòmica

Valorar la riquesa culinària del Principat i ressaltar-la en el mapa, punt clau del projecte Chaîne des Rôtisseurs

L'advocada i resident suïssa Alexandra C. Verges vol tornar a situar el país en el mapa de les grans destinacions gastronòmiques del món

El restaurant Jou la Borda de Grup Pyrénées va acollir, dijous passat, la presentació oficial de la Chaîne des Rôtisseurs, una associació gastronòmica de prestigi internacional amb orígens al segle XIII i present en més de 80 països. L’esdeveniment va reunir així una seixantena de personalitats del país vinculades al món de la gastronomia, així com gourmets i representants d’institucions locals que comparteixen els mateixos valors de qualitat, foment de les arts culinàries i els plaers de la taula. La trobada ha estat el primer pas perquè la Chaîne des Rôtisseurs torni a constituir-se a Andorra després d’haver-se dissolt durant el 1987.

El projecte sorgeix d’Alexandra C. Verges, advocada internacional d’origen suís, membre Chargé de Missions de la Chaîne des Rôtisseurs, i resident a Andorra des de fa més de tres anys, que s’ha proposat “projectar Andorra internacionalment, més enllà del turisme de compres, i posar en valor la riquesa gastronòmica, cultural i turística del país i la solidaritat”. Amb aquesta visió, Verges vol tornar a situar el Principat en el mapa de les grans destinacions gastronòmiques del món.

Un projecte que coincideix amb la visió del president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, que ha puntualitzat que “compartim plenament la filosofia de l’associació, que promou la passió per l’alta gastronomia i el respecte pel producte, en un entorn amable i fraternal, valors amb què ens sentim profundament identificats” i ha afegit que “amb la proposta gastronòmica que hem ofert, hem volgut transmetre el compromís que mantenim amb la cuina de qualitat, arrelada a la muntanya i territori”.

L’acte central de l’esdeveniment va ser un sopar amb un menú exclusiu en què la xocolata va ser el fil conductor de tots els plats. La idea neix d’Alexandra C. Verges, que sent membre del Club des Croqueurs de Chocolat de París, ha volgut comptar amb el talent, el domini i la sensibilitat del mestre xocolater Lluc Crusellas, reconegut com a World Chocolate Master (WCM 2022) al Salon du Chocolat de París, per dissenyar el menú de la vetllada.

L’amor per la cuina va més enllà de l’art

La Chaîne des Rôtisseurs és una associació internacional que reuneix professionals del món de la gastronomia —com xefs, sommeliers, hotelers i restauradors— amb aficionats apassionats per l’alta gastronomia i l’apreciació dels grans vins. La Chaîne no té una finalitat empresarial, sinó que se centra en el gaudi compartit de la gastronomia i en el foment dels valors culturals i solidaris.

A través de la seva fundació, creada el 2008, impulsa projectes socials arreu del món, com la formació de joves cuiners en situacions de desigualtat. A Andorra, aquest esperit solidari es vol materialitzar amb la creació d’una escola de cuina que formarà futurs talents, amb el suport dels millors professionals locals i internacionals.

Grup Pyrénées ha demostrat, al llarg dels anys, una clara aposta per la gastronomia com a eix estratègic dins la seva proposta de valor i com a element diferenciador dins del panorama comercial i experiencial d’Andorra. Aquesta vocació es tradueix en una voluntat constant de posar en valor la cuina de qualitat i de muntanya i els productes de proximitat a través dels seus punts gastronòmics.

La darrera mostra d’aquesta aposta és l’obertura del restaurant Jou la Borda, situat a Sispony (La Massana), que ofereix una experiència gastronòmica única als Pirineus. Ubicat en una borda històrica de l’any 1877, combina la cuina tradicional de muntanya amb una mirada contemporània i creativa.