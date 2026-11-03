Universal Gestió revalida per segon any consecutiu el premi a la millor gestora patrimonial independent d’Andorra

Universal Gestió ha estat reconeguda per segon any consecutiu com la millor gestora patrimonial independent d’Andorra, després de rebre el premi Best Independent Wealth Manager · Andorra 2026, atorgat per la publicació financera britànica Citywire en el marc dels Private Banking Awards. La firma ha revalidat així el guardó aconseguit el 2025 durant una gala celebrada el passat dijous 29 d’octubre a la Real Fábrica de Tapices de Madrid, la qual ha reunit professionals i representants de diferents entitats del sector financer.
En representació de la companyia, el director general, Alberto Mayor, i el responsable d’Inversions, Sergi Biosca, han assistit a l’acte i han recollit el reconeixement. Es tracta de la segona vegada que Universal Gestió obté aquesta distinció, coincidint amb les dues primeres edicions en què Andorra ha estat representada en aquests premis, els quals enguany han celebrat la seva sisena edició.
Després de recollir el guardó, Mayor ha expressat la satisfacció de la firma per haver aconseguit novament el reconeixement. «És un orgull i una gran satisfacció rebre per segona vegada aquest reconeixement. Ens anima a continuar treballant amb la mateixa il·lusió, compromís i vocació de servei», ha afirmat. El director general també ha destacat que el premi «fa valdre l’esforç, el talent i la dedicació de tot un equip i reafirma la confiança que els nostres clients dipositen en nosaltres».
Un reconeixement al sector de la gestió patrimonial
Els Citywire Private Banking Awards són uns guardons organitzats anualment per Citywire amb l’objectiu de reconèixer l’excel·lència professional, el lideratge i la innovació en l’àmbit de la banca privada i la gestió de patrimonis. Les distincions corporatives són avaluades per un jurat independent format per professionals i especialistes del sector financer. La sisena edició ha congregat a Madrid representants d’entitats de banca privada i empreses especialitzades en gestió patrimonial, amb reconeixements tant individuals com corporatius en diferents categories.
Amb gairebé quatre dècades de trajectòria, Universal Gestió desenvolupa la seva activitat a Andorra en l’àmbit de l’assessorament financer i la gestió patrimonial independent. La companyia basa el seu model de negoci en l’atenció personalitzada, la transparència i la proximitat amb els clients, uns principis que la firma vincula a la consolidació de la seva activitat al Principat.