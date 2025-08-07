Scale Lab Andorra inverteix en Pack2Earth i reforça el suport a start-ups que aposten per materials compostables

Scale Lab Andorra, el vehicle d’inversió promogut per Creand Crèdit Andorrà per impulsar projectes emprenedors, ha participat en la darrera ronda de finançament de Pack2Earth, una start-up espanyola centrada en el desenvolupament de materials biobasats i compostables per a la indústria de l’empaquetat i altres sectors.
“La inversió en Pack2Earth referma l’aposta de Creand per la innovació i la sostenibilitat, dues línies prioritàries del pla estratègic 2024-2026”, ha declarat Robert Sanz, responsable d’Inversions Estratègiques i Alternatives de l’entitat.
Pack2Earth busca alternatives al plàstic d’origen fòssil amb solucions que redueixin l’impacte ambiental i eliminin la necessitat de separar residus. Segons la cofundadora i CEO, Françoise de Valera, la ronda, que ha assolit els 1,6 milions d’euros, permetrà intensificar la presència comercial en mercats clau i continuar l’avenç en recerca i desenvolupament.
Scale Lab Andorra es dirigeix a start-ups no cotitzades amb un alt potencial de creixement, enfocades a sectors estratègics com fintech, sostenibilitat, salut, oci i mobilitat. La iniciativa, llançada el 2020, tanca enguany el període d’inversió previst de cinc anys i inicia la fase de desinversió, també de cinc anys. La seva cartera compta amb una trentena de projectes en àmbits diversos.
“La participació en Pack2Earth consolida el nostre projecte d’hiperacceleració de start-ups i exemplifica el suport de Creand a la sostenibilitat com a sector clau”, ha afegit Sanz.