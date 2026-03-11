Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Joaquim Barceló, a la dreta de tot, serà el nou president de l'entitat. | l’Skål
Relleu a l'entitat

Quim Barceló assumeix la presidència de l’Skål Club d’Andorra amb la voluntat de continuar modernitzant l’entitat

Barceló, que fins ara formava part de la junta directiva com a vicepresident, manté una vinculació amb l’entitat de més de quinze anys

L’Skål Club d’Andorra inicia una nova etapa amb el nomenament de Quim Barceló Carreras com a president de l’entitat. Barceló ha assumit el càrrec després de l’assemblea celebrada aquest dimarts, en què la seva candidatura va rebre l’aprovació unànime dels socis.

El nou president pren el relleu d’Emili Yepes, que ha estat al capdavant del club durant els darrers dos anys. Durant aquest període, l’entitat ha impulsat un procés de transformació amb l’objectiu de professionalitzar l’associació i adaptar-la a la nova realitat del sector turístic andorrà.

El nou president pren el relleu d'Emili Yepes, que ha estat al capdavant del club durant els darrers dos anys

Barceló, que fins ara formava part de la junta directiva com a vicepresident, manté una vinculació amb l’Skål Club d’Andorra de més de quinze anys. Comunicador de trajectòria reconeguda al país, també està implicat en nombrosos projectes relacionats amb el turisme, fet que li ha permès mantenir un contacte directe amb el sector.

La nova junta directiva es presenta amb la voluntat de consolidar el procés de modernització iniciat en els darrers anys. El sector turístic andorrà ha experimentat una transformació profunda, amb l’aparició de nous actors, empreses i models de negoci que han ampliat l’ecosistema del turisme al país

El sector turístic andorrà ha experimentat una transformació profunda, amb l'aparició de nous actors, empreses i models de negoci que han ampliat l'ecosistema del turisme al país

En aquest context, l’Skål Club d’Andorra ha treballat per integrar professionals del sector, més enllà dels perfils tradicionals. La nova junta reflecteix aquesta diversitat i incorpora representants de diferents àmbits del turisme, com ara touroperadors, hotelers, assessors especialitzats en turisme i professionals de la comunicació.

Una de les mostres d’aquesta evolució ha estat la renovació dels actes i activitats que organitza el club. En aquest sentit, destaca especialment la celebració del Dia Mundial del Turisme, que l’any passat es va celebrar el 27 de setembre en dos actes paral·lels, un destinat als professionals a Unesquare, i una programació oberta al públic i pensada per donar visibilitat al sector a la Plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

A més d’aquesta cita anual, l’entitat continua impulsant els seus tradicionals dinars col·loqui, ponències, presentacions i trobades professionals, que permeten als socis compartir experiències i establir noves col·laboracions i sinergies.

