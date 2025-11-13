Nishane, la primera marca de perfums d’autor, presenta el seu espai propi amb la nova fragància al Centre Júlia

El 13 de novembre, el Centre Júlia va acollir la presentació de Nishane, la primera marca de perfums nínxol creada a Istanbul l’any 2012. Des d’ara, la marca té el seu espai propi dins del centre, on els clients poden descobrir i experimentar les seves col·leccions exclusives.
Reconeguda per la riquesa de les seves composicions i per la seva aposta pels perfums d’autor, Nishane ha mostrat la seva nova creació, que, segons la marca, busca assenyalar un punt d’inflexió dins del sector. Aquest nou aroma combina intensitat i subtilesa: un perfum amb presència, però pensat també per a aquelles persones que volen deixar un record discret però memorable sobre la pell.
Durant l’acte, es va destacar que alguns dels ingredients utilitzats són tradicionals i poc freqüents, com la mantega d’iris i algunes algues marines, recuperats per aportar elegància i profunditat al perfum.
“La marca té aquesta voluntat de crear perfums que siguin com símbols de presència. Quan et poses un Nishane, es nota; és com si la teva arribada deixés una empremta subtil però inesborrable. Jo mateix vaig descobrir la marca així: cada vegada que portava un Nishane, la gent sabia que jo havia passat per allà.
Hi ha un petit restaurant al costat de casa meva a París on vaig sovint, i sempre que porto, per exemple, el perfum Ani, el xef surt de la cuina i em diu: ‘Ah, t’he sentit arribar!’. Aquest és l’efecte que tenen els perfums Nishane. Tots són extractes amb concentracions del 35 al 40%, i cada fragància està inspirada en històries diferents.
La nostra primera col·lecció estava inspirada en totes les cultures que han modelat Istanbul. Després vam evolucionar seguint els gustos dels nostres propis creadors. Avui dia comptem amb 40 perfums, cadascun amb la seva pròpia història i personalitat”, explica Alexandre Helwani, autor, perfumer i historiador de perfumeria, especialitzat en el significat intercultural de les fragàncies i les tradicions que n’han regit l’ús, qui estava a la presentació.
Segons Alexandre Helwani, Els creadors de la marca són dos amics, Mert Güzel i Murat Katran, que no provenien del món de la perfumeria: un treballava en la publicació de llibres de luxe i l’altre en la siderúrgia, però tots dos eren apassionats de la perfumeria de nínxol. Es van conèixer quan van començar a parlar de perfum, cap als anys 2005; cal imaginar que a Istanbul, el 2005, no hi havia perfumeria de nínxol, així que cada vegada que un d’ells viatjava a Londres, París o Nova York, portava mostres de perfums de nínxol.
Van crear tota una relació dedicada a olorar perfums, fins al dia que es van dir que deixarien les seves feines i que s’hi llançarien completament en aquesta aventura.
La marca està present a tot el món: París, Istanbul, Roma, Kuala Lumpur, Míkonos, Manila, Jeddah, Beirut, Riad i Doha.
Els perfums Nishane es poden trobar en exclusiva a totes les botigues Júlia. Els preus oscil·len entre 260 i 300 euros, considerats adequats dins del segment dels perfums d’autor, que es caracteritzen per l’ús d’ingredients purs, nobles i d’alta concentració. També fan vendes en línia.