Naturland tanca la temporada d’esquí nòrdic tot i mantenir oberts els serveis i les activitats fins al 12 d’abril

Naturland posa avui punt final a la temporada d’esquí nòrdic. A causa de les condicions actuals de la neu, l’estació tancarà avui les pistes a les 17.00 hores, donant per finalitzada l’activitat d’aquest hivern. Tot i el tancament de l’esquí, Naturland continuarà oferint serveis i activitats durant els pròxims dies. El restaurant de la Borda de Conangle i l’allotjament del Mountain Lodge es mantindran oberts fins al 12 d’abril, permetent als visitants continuar gaudint de l’entorn natural de la Rabassa.
Pel que fa a les activitats del sector de la cota 1.600, aquestes es mantindran obertes tal com estava previst durant el dia d’avui i també el cap de setmana de l’11 i 12 d’abril, dates en què es posarà punt final a la temporada d’hivern del centre. A més, durant aquest mateix cap de setmana també s’obrirà l’N’Boscat al sector de la cota 2.000, la qual forma part de l’entrada Aventura Plus. Aquesta proposta inclou també la tirolina Eclipsi, així com la resta d’activitats incloses dins d’aquesta entrada.