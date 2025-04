Balanç de la temporada

Naturland clou l’hivern amb una disminució del 3,5% en la facturació a causa de la davallada de visitants

La reducció del 18% en el nombre de visitants condiciona els ingressos de la temporada malgrat el repunt en el consum mitjà per client

La temporada d’hivern a Naturland ha estat marcada per unes bones condicions de neu i per un increment significatiu en el consum mitjà per visitant, malgrat una davallada en l’afluència global. Segons ha informat el centre en un comunicat, les activitats d’esquí han experimentat un creixement molt notable, situant l’hivern 2024-2025 com un dels millors dels darrers anys en aquest àmbit.

En conjunt, les activitats relacionades amb la neu han registrat una evolució positiva, tot i episodis puntuals de manca de neu. El nombre total de visitants s’ha reduït un 18% en comparació amb la temporada passada, i la facturació ha disminuït un 3,5%. No obstant això, la despesa mitjana per visitant ha augmentat un 18%, un indicador que des del centre consideren clau per consolidar el valor de la seva oferta.

La temporada es va iniciar el 10 de desembre amb el 100% de les pistes operatives. Les activitats de raquetes de neu es van posar en marxa des del primer dia, mentre que les propostes com les moonbikes i els snowscooters es van activar a partir del 12 de desembre amb una acollida molt positiva.

La campanya de Nadal va tenir una gran resposta per part del públic, amb l’activitat ‘L’experiència amb el Pare Noel’ consolidant-se com una proposta emblemàtica del centre. A més, les activitats de la cota 1.600 han continuat atraient un gran nombre de visitants durant caps de setmana i períodes festius.

Pel que fa a la Setmana Santa, malgrat el tancament del centre durant el dissabte a causa del mal temps, més de 4.000 persones van visitar les instal·lacions. En aquest període, la despesa mitjana per visitant també va créixer un 10,5%, tot i que el nombre de visitants es va reduir un 18,95% i la facturació va baixar un 10,5%.