Consolidament de la companyia

MyInvestor supera els 10.000 milions de negoci i es consolida com el principal neobanc d’Espanya

L’entitat digital creix un 20 % en quatre mesos gràcies a l’auge de les carteres automatitzades i una captació rècord de clients

MyInvestor – el neobanc recolzat per Grup Andbank, El Corte Inglés Seguros, AXA España i diversos family offices -, ha aconseguit els 10.000 milions d’euros de volum de negoci després de créixer un 20 %, equivalent a 1.668 milions, en els quatre primers mesos de l’any. La companyia es consolida així com a la major fintech d’Espanya per xifra de negoci.

El creixement s’ha recolzat en xifres rècord de captació de clients i increment patrimonial en productes d’inversió. MyInvestor supera ja els 550.000 clients, dels quals un 60 % disposa de productes d’inversió, consolidant una base d’usuaris vinculats. A mitjan març de 2024, va aconseguir els 5.000 milions i 260.000 clients, la qual cosa suposa haver duplicat el seu volum i base de clientela en tot just 13 mesos.

Per tipus d’activitat, el saldo en inversions ascendeix a 5.840 milions d’euros, després de créixer un 20 % des de desembre de 2024, la qual cosa suposa un augment de 1.030 milions. Els productes d’estalvi (comptes i dipòsits) s’incrementen en 614 milions, fins a aconseguir els 3.700 milions d’euros, la qual cosa també representa un creixement del 20 % en el mateix període. La inversió creditícia se situa en 460 milions, amb un augment pròxim al 6 %, equivalent a 26 milions, i presenta una taxa de morositat del 0,2 %, molt per sota de la mitjana del sector.

Les carteres automatitzades (roboadvisor) i els fons indexats han estat els motors principals d’aquest creixement, dins d’un aparador de productes sense precedents a Espanya: més de 1.800 fons d’inversió, 100 plans de pensions, accions, ETFs, capital risc, micromecenatge immobiliari i crowdfactoring. També han impulsat el creixement els productes d’estalvi, especialment el compte remunerat i els dipòsits amb rendibilitats de fins al 3 % TAE per a clients amb carteres automatitzades des de només 150 euros.

“Continuem avançant en el nostre objectiu de democratitzar la inversió a Espanya, oferint accés a productes fins ara reservats a alts patrimonis. D’aquesta manera, ajudem a crear una societat més pròspera”, ha destacat el vicepresident de MyInvestor, Carlos Aso.