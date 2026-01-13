Myandbank supera els 31.000 clients i consolida la seva proposta d’estalvi, inversió i criptoactius al Principat

Myandbank ha superat la fita dels 31.000 clients, reforçant el seu posicionament com a referent de banca digital al Principat. L’entitat, en afegit, manté la seva proposta de valor basada en comptes remunerats, carteres automatitzades amb diferents perfils de risc i una experiència d’usuari senzilla i pròxima.
El banc 100% digital d’Andbank manté la política de remuneració del 2% sobre el compte fins a 50.000 euros durant el primer any i, a partir del segon, per als clients que inverteixen 150 euros al mes en una cartera automatitzada.
Tal com assenyalen, l’oferta d’inversió de Myandbank inclou carteres automatitzades amb sis nivells de risc i accés a més de 500 fons d’inversió de gestores internacionals, una proposta que ha obtingut altes rendibilitats i que facilita invertir des d’imports accessibles. A més d’una gamma continua d’ofertes de dipòsits, com ara el dipòsit al 3% a tres mesos.
Des del seu llançament, el banc ha abonat més de 2,5 milions d’euros amb el seu compte remunerat; i amb la campanya ‘Inverteix mentre gastes’ per la qual es retorna el 3% de les compres que s’efectuïn amb la targeta a tothom que tingui una cartera automatitzada, ha permès la reinversió de prop de 300.000 euros des de l’inici de la campanya. Així mateix, Myandbank ha duplicat el nombre de clients amb carteres automatitzades respecte a l’any anterior: més de 3.700 han contractat les carteres automatitzades.