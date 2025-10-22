‘L’estalvi solidari’, primera acció de la nova col·laboració entre FEDA i UNICEF per defensar els drets dels infants

FEDA i UNICEF Andorra han unit esforços per transformar l’estalvi energètic en solidaritat. Les dues entitats han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració, el qual combina sostenibilitat i defensa dels drets dels infants, i que donarà lloc a diverses iniciatives de sensibilització social durant el final de l’any i tot 2026.
Amb l’acord, FEDA adquireix la condició d’Empresa Aliada d’UNICEF. En aquest sentit, segons el director general de FEDA, Albert Moles, aquesta nova etapa “ens dona l’oportunitat d’encetar una col·laboració més sostinguda” i de “unir dues causes essencials com són la sostenibilitat i la defensa dels drets dels infants”. Moles ha subratllat que el conveni “permet generar consciència social i noves oportunitats” i reafirma “el compromís de FEDA amb un futur més just i equitatiu”.
Les primeres accions es podran veure del 24 al 26 d’octubre, coincidint amb la 46a Fira d’Andorra la Vella, sota el lema ‘L’estalvi solidari, porta llum a qui més ho necessita’. Tal com ha apuntalat la tècnica de sensibilització d’UNICEF Andorra, Aina Segarra, els visitants de la Fira podran calcular quants watts podrien estalviar a les seves llars si apliquessin mesures d’eficiència energètica.
Els watts acumulats es convertiran simbòlicament en una aportació econòmica real que permetrà enllumenar escoles itinerants d’UNICEF en zones d’emergència, espais que garanteixen educació, protecció i assistència als infants. “Aquesta iniciativa uneix solidaritat, conscienciació energètica i impacte real en zones de dificultat”, ha destacat Segarra.
“Aquesta nova etapa ens dona l’oportunitat d’unir dues causes essencials com la sostenibilitat i la defensa dels drets dels infants” – Albert Moles
D’altra banda, la presidenta d’UNICEF Andorra, Marianela Vila, ha agrait a FEDA “la confiança i el compromís, destacant que “petits gestos poden transformar-se en canvis reals”. Vila ha animat la ciutadania “a visitar la Fira i participar en aquesta acció entretinguda i conscient”, tot remarcant que la col·laboració “posa en valor el paper de les empreses compromeses a l’hora de generar impacte social”.
El conveni també contempla, durant el 2025, una campanya de microdonacions de Nadal —en què FEDA igualarà les aportacions del seu personal— i un detall solidari i sostenible per als treballadors, com a mostra del compromís conjunt amb la infància. L’acord es renovarà el 2026, amb noves iniciatives per reforçar aquesta aliança entre energia i solidaritat.