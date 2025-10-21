L’andorrana Marta Ambor, finalista als Blockchain Awards d’Alastria 2025 com a ‘Dona més influent en Blockchain’

L’andorrana Marta Ambor ha estat seleccionada com una de les finalistes a la categoria ‘Dona més influent en Blockchain’ dels Blockchain Awards d’Alastria 2025, un reconeixement que distingeix les trajectòries amb major impacte en el desenvolupament i l’adopció de les tecnologies descentralitzades. La seva nominació arriba pel paper que ha tingut en la dinamització de l’ecosistema cripto i Web3 a escala iberoamericana, on s’ha consolidat com una de les figures referents en la connexió entre el sector públic, el privat i les comunitats tecnològiques.
Ambor és cofundadora de la Panama Blockchain Week 2025 i de la Dominicana Blockchain Week 2026, dues trobades internacionals que han esdevingut punts de referència en la regió per la seva capacitat de reunir reguladors, empreses, startups i experts. A través d’aquests projectes, ha impulsat iniciatives de formació i espais de debat sobre la governança digital i l’adopció responsable de la tecnologia blockchain.
Segons el jurat d’Alastria, la seva tasca destaca per un lideratge orientat a resultats, amb projectes que enllacen inversors i emprenedors, fomenten la innovació regulatòria i promouen models oberts de col·laboració. La seva trajectòria contribueix a posicionar Andorra i l’àrea ibèrica en el mapa internacional de la innovació en blockchain, aportant visibilitat i oportunitats al talent local i regional.
La gala de lliurament dels premis se celebrarà el 29 d’octubre del 2025, a les 18.30 hores, al Movistar Arena (antic WiZink Center) de Madrid, en el marc de la Madrid Tech Week. Els guanyadors rebran les estatuetes exclusives conegudes com les “meninas” de l’artista Felipao. L’acte comptarà amb una ponència de Pau García-Milà i amb la presència de l’equip directiu d’Alastria i del jurat de la tercera edició dels guardons.
Alastria, considerada una de les principals plataformes blockchain publico-permisionades de l’Estat espanyol, ha anunciat quinze finalistes que acrediten casos d’ús reals i avançats de la tecnologia. Entre les entitats seleccionades hi figuren empreses com Fujitsu, Prosegur, Renta 4 i Beself Brands.