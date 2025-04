Temporada d'hivern closa

Grandvalira Resorts tanca una temporada d’hivern d’èxit amb més de 2,3 milions de dies d’esqui venuts

L’augment de visitants, l’impuls de les vendes digitals i les bones condicions de neu han marcat una temporada positiva a tots els dominis del grup

Les estacions d’esquí del Principat han posat punt final a una temporada hivernal amb resultats molt positius. Grandvalira Resorts ha venut un total de 2.320.786 dies d’esquí, una xifra que representa un increment del 4% respecte a l’any anterior. Tot i un inici complicat marcat per la manca de neu al pont de la Puríssima, les condicions favorables durant Nadal, gener i febrer han estat clau per revertir la situació i acabar l’hivern amb xifres molt destacades.

Dins del grup, Grandvalira ha sumat 1.700.816 dies d’esquí venuts, un 2,9% més que la temporada 2023-2024, mantenint-se oberta durant 134 dies seguits entre el 8 de desembre i el 20 d’abril. El dia de màxima afluència es va registrar el 28 de desembre, amb 24.463 esquiadors només en aquest domini. Pal Arinsal, per la seva banda, ha estat l’estació amb un creixement més notable, assolint un augment del 11,8% i arribant als 422.394 dies venuts. Quant a Ordino Arcalís, s’ha quedat a només 0,9% de repetir el seu rècord històric, amb 197.576 dies d’esquí, consolidant-se com una de les opcions preferides pels aficionats a la neu.

Per altra banda, les vendes online han crescut un 19%, mentre que les transaccions a través de la nova ‘app’ s’han multiplicat per deu. Aquesta aplicació ha registrat més de 205.000 sessions actives, un 84% més que la temporada anterior, i ha incorporat funcionalitats ben valorades pels usuaris, com la compra d’una eSIM per connectar-se a internet a Andorra. “L’aposta per la nova APP ha estat un èxit i seguirem desenvolupant-la amb usabilitats innovadores com l’ús del forfet digital”, ha assegurat el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma.

Pel que fa a l’origen dels visitants, el públic espanyol ha representat el 53% del total, seguit pels britànics i irlandesos (15%), que han crescut un 3%, i pels francesos (11%). També s’ha constatat un bon comportament dels mercats llatinoamericans i nord-americans, impulsat per l’acord amb Ikon Pass, que connecta Grandvalira amb més de 50 estacions arreu del món.

Les condicions meteorològiques han jugat un paper rellevant en aquest balanç. Grandvalira ha acumulat 384 cm de neu durant la temporada, i Ordino Arcalís ha superat els 430 cm, una dada que ha permès oferir bones condicions fins a la Setmana Santa i, alhora, reduir un 26% l’ús d’aigua per a neu artificial. Aquesta eficiència s’ha vist reforçada per la modernització de la xarxa d’innivació, amb innivadors que redueixen el consum energètic fins a un 90%.

Els resultats positius s’han reflectit també en la percepció dels clients. Grandvalira ha obtingut una valoració mitjana de 8,57 sobre 10, amb un 95% dels enquestats disposats a recomanar-la. Pal Arinsal ha arribat a un 8,69, mentre que Ordino Arcalís ha escalat fins al 8,56. Destaca especialment la valoració de l’escola d’esquí d’Ordino, que ha assolit un excel·lent 9,16, evidenciant l’alt nivell dels serveis formatius.

La temporada també ha estat marcada per l’activitat esportiva i l’ambient social. Grandvalira ha acollit competicions com la Copa d’Europa d’esquí alpí i la Mamba Ski Race, mentre que l’après-ski ha brillat amb L’Abarset, que ha rebut més de 100.000 persones i ha organitzat la seva primera festa de Cap d’Any de 12 hores non-stop.

Amb les pistes ja tancades, les estacions del país es preparen ara per a la temporada d’estiu. El 7 de juny s’obrirà l’accés al Mirador Solar de Tristaina, i una setmana després, el Bike Park de Pal Arinsal. A més, Grandvalira reactivarà propostes com el Mon(t) Magic Family Park, el camp de golf de Soldeu i rutes d’E-Bike i excursions en 4×4 amb el Funicamp, demostrant que l’oferta turística d’Andorra no s’atura quan marxa la neu.