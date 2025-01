FEDA inicia la compensació total de les seves emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle

FEDA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions han engegat la iniciativa de compensar totes les seves emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle. Les corporacions han aplicat aquesta mesura a partir de les darreres dades disponibles, corresponents al 2023, i han assegurat que continuaran compensant les emissions generades el 2024.

Segons han destacat des de FEDA, aquesta decisió representa un pas endavant fonamental en la política de descarbonització que guien FEDA i les seves filials. L’objectiu final és assolir la neutralitat en carboni de manera completa el 2030. Per aconseguir-ho, s’està implementant un full de ruta que inclou l’augment del pes de l’electricitat d’origen renovable en les importacions procedents dels països veïns, a més d’incrementar la producció nacional a partir de fonts renovables i dur a terme accions encaminades a minimitzar la petjada de l’activitat de FEDA.

A partir d’ara, la part residual d’emissions directes (classificades tècnicament com a “abast 1”) que no es pugui eliminar a través de les diverses mesures de reducció serà compensada mitjançant la compra de crèdits de carboni, segons ha informat FEDA. Aquests crèdits s’utilitzen per finançar projectes destinats a reduir les emissions o incrementar els embornals de gasos amb efecte d’hivernacle. El passat desembre es va realitzar la primera inversió en aquesta línia, compensant 6.980 tones de CO2 equivalents corresponents a l’abast 1 de l’exercici 2023.

En l’adquisició de crèdits de carboni, FEDA ha prioritzat el mercat nacional. Així, es van adquirir crèdits en els dos únics projectes vigents en aquell moment: 17 crèdits del projecte ‘Reducció de les emissions de la flota de vehicles d’Andbus’ i 5 crèdits del projecte ‘Aposta de Pirinenca de Serveis per l’ús de vehicles elèctrics’. En el mercat andorrà, un crèdit equival a la reducció d’emissions d’una tona de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per completar les adquisicions necessàries per compensar la resta d’emissions directes, s’ha dut a terme un concurs públic, a través del qual s’han adjudicat els crèdits restants a un projecte de construcció d’un parc eòlic a Turquia. Aquest projecte permet la reducció de 6.968 tones d’emissions, millorant també l’accés de la població local a l’energia neta.

A més de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, aquest projecte genera diversos beneficis socioeconòmics, com la creació d’ocupació per a les comunitats locals durant les fases de construcció i operació, el desenvolupament industrial a través de coneixements tècnics sobre la instal·lació i funcionament de turbines eòliques, i la millora de la seguretat en el subministrament elèctric de la zona gràcies a una generació energètica estable i fiable.

Per aquests motius, tal com ha destacat la directora de Sostenibilitat, Comunicació i Relació amb el Client de FEDA, Nerea Moreno, aquest projecte impacta directament en quatre Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), com són el set ‘Energia neta i assequible’, el vuit ‘Treball digne i creixement econòmic’, el nou ‘Indústria i innovació d’infraestructures’ i el 13 ‘Acció climàtica’, refermant el compromís de l’organització amb aquests.