El Programa de Digitalització d’Empreses duplica el pressupost per a aquest 2025 fins als 500.000 euros

Les empreses andorranes continuen demostrant un interès a l’alça per avançar en la digitalització i incrementar la maduresa digital al país, un fet que es corrobora amb el pressupost del Programa de Digitalització d’Empreses (PDE) del Govern d’aquest 2025, de mig milió d’euros. De fet, aquesta xifra suposa gairebé el doble que la partida inicial de l’any passat, la qual va ser de 286.460 euros, tot i que posteriorment es va haver d’augmentar fins als 546.460 euros que es van acabar esgotant. En aquest sentit, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, s’ha mostrat convençut que el programa d’enguany “serà un èxit” i que la partida de 500.000 euros “es pot arribar a exhaurir de forma ràpida”.

Aquest pressupost, tal com ha esmentat Rossell, va ser aprovat dimecres passat al Consell de Ministres i entrarà en vigor dilluns vinent dia 17. Pel que fa als imports per a les empreses, el secretari d’Estat ha comentat que els paquets del PDE van en funció de la quantitat de treballadors de la companyia, i poden ser de 2.000 per a empreses grans, de 4.000 per a mitjanes o de 6.000 euros per a petites. Ara bé, la quantitat màxima subvencionada “és un percentatge respecte al pressupost de la solució digital que surt de la necessitat de l’empresa”.

Seguint una evolució per millorar els serveis a les empreses, aquest any el programa compta amb un impuls de la ciberseguretat i la intel·ligència artificial com a principals novetats dins l’assessorament personalitzat. Així, es demana que les empreses homologades incorporin solucions de ciberseguretat en els seus fulls de ruta “per garantir la prevenció i protecció de possibles atacs”, així com que integrin solucions d’intel·ligència artificial.

D’altra banda, dins els qüestionaris d’autodiagnòstic també s’ha millorat el llenguatge, sent més clar i proper, s’ha incorporat la IA com a nova dimensió d’anàlisi i l’avaluació del progrés de les empreses amb un segon qüestionari. També s’ha actualitzat el catàleg de solucions digitals mantenint els paquets de l’any passat –comerç, hostaleria, despatxos professionals i restauració–, però implementant la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l’analítica i explotació de dades (BI).

“El Programa de Digitalització d’Empreses està consolidat”, ha assenyalat Rossell posant en valor que s’han dut a terme més de 350 qüestionaris de maduresa digital i s’han aprovat més de 170 subvencions. Així mateix, el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions ha recordat que l’objectiu de l’estratègia és arribar a l’any 2030 amb una maduresa digital mitjana del teixit empresarial de 8, una qualificació que l’any passat era de 4,31 i el 2021 de 3,10.

Acord amb Microsoft

A finals de gener es va anunciar que l’Executiu signava un acord amb Microsoft per continuar avançant en matèria de transformació digital. “El nostre interès és signar-ne més, sobretot amb grans empreses que són líders mundials”, ha indicat Rossell en aquest sentit, confirmant que estan treballant perquè hi hagi més convenis, però sense avançar cap nom.