Consum elèctric

L’electricitat renovable representa el 77,8% del consum a Andorra el 2024, el valor més alt registrat fins a l’actualitat

L’augment es deu a la millora de la producció nacional i a la compra de certificats verds, amb l’eòlica al capdavant del mix

El 77,8% de l’electricitat consumida al Principat durant el 2024 ha tingut origen renovable, segons el càlcul anual del mix energètic que elabora FEDA. La xifra representa un augment notable respecte al 69% registrat l’any anterior i reflecteix tant la millora de la producció nacional com l’adquisició de certificats d’origen renovable per a part de l’energia importada.

L’increment s’emmarca en el full de ruta aprovat per FEDA el mateix any, que estableix l’objectiu que el 100% de l’electricitat importada sigui renovable l’any 2030. D’acord amb les dades del 2024, l’energia eòlica ha estat la font dominant del mix andorrà, gràcies a la compra d’electricitat certificada procedent de països veïns, i ha arribat a representar el 50% del total. La producció hidroelèctrica ha suposat un 23,2%, mentre que la fotovoltaica ha aportat un 3,6% i altres fonts renovables, un 0,5%.

Els combustibles fòssils han quedat pràcticament arraconats: fuel i carbó sumen menys de l’1% del consum, i el gas es manté en un 2,75%. La presència de l’energia nuclear ha disminuït fins al 14%, tres punts per sota del valor de 2023. En conjunt, les fonts no renovables representen el 22,72% del mix energètic.

Pel que fa a la producció nacional, l’any 2024 s’han generat 136.294 MWh, els quals han cobert el 24% de la demanda elèctrica. La central hidroelèctrica de FEDA continua sent la infraestructura clau, amb 87.749 MWh produïts. També destaca l’impuls de la fotovoltaica, especialment per part de particulars, que ha arribat als 19.473 MWh. A això s’hi sumen altres instal·lacions com la cogeneració de Soldeu, el centre de valorització de residus o diverses minicentrals.