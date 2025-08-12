Creand consolida la seva aposta per la sostenibilitat renovant la certificació de gestió ambiental fins al 2027

Creand Crèdit Andorrà, a través del Sistema de Gestió Ambiental, ha renovat la certificació de gestió ambiental segons la norma ISO 14001:2015 per als tres anys vinents (2025-2027). Segons assenyala l’entitat, les accions de conscienciació interna i externa, i el pla d’eficiència en el consum de recursos han estat destacats per TUV Rheinland com a factors de consolidació dels objectius del sistema, centrats a minimitzar els impactes ambientals del banc i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.
En aquest sentit, algunes de les iniciatives més rellevants durant el període 2022-2024 han estat la instal·lació de plaques fotovoltaiques en quatre edificis corporatius, que han suposat reduir fins a 22 tones anuals de CO2, l’adhesió al segell Llum Verda, que certifica que el 100% de l’electricitat consumida és d’origen renovable, i la recuperació de lones publicitàries de PVC en el marc de la implantació de la nova marca Creand Crèdit Andorrà per fer-ne articles de marxandatge.
“La participació en projectes transversals, com ara la digitalització de processos, la identificació i gestió dels riscos climàtics o el càlcul de la petjada de carboni, han enfortit les funcions del Sistema com un actor clau en la implantació de l’estratègia de sostenibilitat de Creand, basada en una banca compromesa amb les persones i el territori”, ha explicat la responsable del Sistema de Gestió Ambiental, Natàlia Lalinde.
La certificació ISO 14001:2015, que es renova cada tres anys, abasta tota l’activitat del banc i inclou des de les oficines fins a les àrees de negoci i inversions, passant pels serveis corporatius com ara compres, operacions o sistemes.
Creand Crèdit Andorrà ha estat pioner a implantar mesures per reduir l’impacte en l’entorn de l’activitat empresarial i a incorporar-les en l’estratègia i el desenvolupament del negoci, tant a través del mateix Sistema com des d’aliances internacionals com la Iniciativa Financera del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP Fi), de la qual és membre des del 2021, al costat dels més de 300 bancs més importants del món.