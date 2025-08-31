Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Caldea tanca els vuit primers mesos de l'any superant els 16 milions d’euros en vendes. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Balanç del centre termolúdic

Caldea tanca el mes d’agost arribant fins als 57.000 visitants i registrant una facturació entorn els 3,2 milions d’euros

L’augment del tiquet mitjà i l’èxit dels serveis complementaris impulsen els resultats del centre termal, el qual supera els 16 milions en vendes

Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, ha superat amb escreix els objectius del mes d’agost. En el període més intens de l’any pel que fa a volum de negoci, el complex ha rebut 57.000 visitants, 2.500 més que en el mateix mes de l’any passat, i ha assolit una facturació propera als 3,2 milions d’euros, un rècord mensual que suposa un increment del 13,50% respecte a l’agost del 2024.

El creixement ha estat impulsat principalment per la venda d’entrades als espais d’spa, amb un augment de clients i un increment del tiquet mitjà d’un 7%. També han contribuït a aquest balanç positiu els tractaments i els serveis de restauració, amb una pujada d’un 14%. La modernització de les instal·lacions, l’estrena de la nova llacuna exterior i els tallers i animacions amb artistes en viu han estat claus per atraure la demanda.

Amb aquests resultats, Caldea tanca els primers vuits mesos del 2025 amb més de 16 milions d’euros en vendes, un 18% més que en el mateix període de l’any anterior. El 70% dels ingressos provenen de la venda d’entrades als spas, el 14% dels serveis complementaris i el 18% del Club esportiu de residents, que manté la seva bona dinàmica de creixement.

Cal recordar que aquest passat 1 d’agost, el centre d’oci termal va estrenar la seva nova llacuna exterior, concebuda com un llac d’alta muntanya enmig de la urbanitat i amb un doble objectiu: ampliar la làmina d’aigua per oferir un espai de bany més ampli i confortable, i apropar la natura a l’spa amb zones de vegetació d’espècies autòctones al voltant de l’aigua. Aquesta transformació incorpora nous llits d’hidromassatge, zones enjardinades dissenyades per l’estudi de paisatgisme i un bar aquàtic que des de mitjans d’agost serveix aigües saboritzades, smoothies, refrescs i xampany.

Caldea estrena la nova llacuna exterior convertida en un llac d’alta muntanya enmig de la urbanitat

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra Telecom compensa la petjada de carboni del Teleforum impulsant projectes d’energia renovable al país
Per què una pàgina web ben dissenyada és clau per captar més clients a Andorra?
Creand consolida la seva aposta per la sostenibilitat renovant la certificació de gestió ambiental fins al 2027

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Empresa
Andorra Telecom compensa la petjada de carboni del Teleforum impulsant projectes d’energia renovable al país
  • Empresa
Per què una pàgina web ben dissenyada és clau per captar més clients a Andorra?
  • Empresa
Creand consolida la seva aposta per la sostenibilitat renovant la certificació de gestió ambiental fins al 2027
Publicitat
Entrevistes destacades
Xavier Surana
President de Somveïns
Judith Casal
Presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata
Carine Montaner
Presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu