Andorra entra al mapa digital amb Aitek Souverain Cloud a GITEX Àfrica 2026

Aquest dilluns s’ha inaugurat a Marràqueix la GITEX Àfrica 2026, la fira més gran d’Àfrica dedicada a les noves tecnologies, la intel·ligència artificial i la transformació digital. Enguany hi participen més de 1.450 empreses i startups de 145 països d’Àfrica, Europa, Orient Mitjà, Àsia i Amèrica del Nord.
En el marc d’una agenda que abasta des de la IA generativa i la ciberseguretat fins a centres de dades, GovTech, fintech i serveis al núvol, per primera vegada hi participa una empresa d’Andorra: Aitek Souverain Cloud. L’empresa aprofita l’ocasió no només per presentar el seu producte, sinó també per fer una declaració estratègica més àmplia, amb l’objectiu de posicionar Andorra com un «cofre digital» europeu i un hub sobirà per a l’emmagatzematge de dades, la IA i els serveis al núvol.
La presència d’Aitek simbolitza una ambició tant de l’empresa com del país, tradicionalment associat al turisme i als serveis financers. A Marràqueix, Aitek ha presentat la seva visió d’Andorra com a punt de confiança digital, en un moment en què governs, empreses i institucions plantegen cada vegada més qüestions sobre sobirania digital, control de dades i infraestructures independents.
El director de l’empresa, Bruno Ciroussel, ha destacat que la delegació no ha vingut al Marroc per aconseguir contractes immediats, sinó per presentar l’estratègia internacional de l’empresa, consolidar negociacions ja iniciades i reforçar la seva presència al mercat africà, que, com Andorra, és parcialment francòfon, ja que el cap d’estat del Principat és el president de França.
Segons els responsables del projecte, no es tracta d’una participació puntual, sinó d’integrar-se en un diàleg continental més ampli sobre el futur de la IA i les tecnologies al núvol. El projecte gira al voltant d’una plataforma d’intel·ligència artificial combinada amb un núvol sobirà, el qual ofereix eines similars a les de les principals plataformes generatives amb prompts, funcionalitats d’oficina, capacitats agentives i possibilitat de crear aplicacions pròpies, mantenint sempre el control total sobre les dades i actius digitals.
Segons Ciroussel, el principi fonamental és combinar accessibilitat amb sobirania digital: «L’objectiu és permetre que les persones utilitzin la IA de manera nativa i amb prompts, com ChatGPT, però conservant la seva sobirania, totes les capacitats agentives i les eines d’oficina. La plataforma és gratuïta, els usuaris poden crear aplicacions sense cost i pagar només pel que fan servir. Les dades i el coneixement es mantenen privats, i la decisió sobre compartir-los amb la comunitat o fer-los públics és sempre seva».
Aitek basa la seva estratègia en el que anomena «triple sobirania»: autonomia tecnològica (crear i executar solucions), flexibilitat econòmica (entrada gratuïta i pagament només per ús) i control de dades (privadesa per defecte i decisió personal sobre la seva difusió). Aquesta idea -IA sense perdre la propietat dels resultats i les dades- ha estat central a la presentació de Marràqueix.
Un altre aspecte destacat és la filosofia de l’empresa: la IA ha de ser una eina que potencií l’ésser humà, no que el substitueixi, i aquesta visió s’aplica també a les aplicacions desenvolupades amb socis, especialment en ciberseguretat. La presència d’Aitek va més enllà de la tecnologia: el projecte pretén convertir Andorra en un espai de confiança digital on emmagatzemar dades, aplicacions i actius intel·lectuals amb seguretat. Andorra es presenta com una jurisdicció compacta, previsible i tecnològicament neutra per a la gestió de recursos digitals sensibles.
Un element simbòlic ha estat l’ús del català com a llengua principal de la plataforma, des del lloc web fins a la lògica del model lingüístic, reforçant la identitat cultural i tecnològica del país. A partir del català, la plataforma s’expandeix a deu idiomes, combinant identitat nacional amb accessibilitat internacional.
Aitek treballa també en la creació d’un ecosistema de startups a Andorra: cinc ja estan en procés i es preveu arribar a cent en tres anys. Alhora, desenvolupa un programa educatiu i un diploma en IA amb projecció internacional, amb el suport de la universitat privada Europe 1, amb inici previst per al curs vinent acadèmic.
La decisió de fer la primera presentació internacional a Marràqueix, i no a París, Barcelona o Dubai, és estratègica: Àfrica és un mercat digital dinàmic, amb creixement de serveis mòbils, finances digitals, digitalització governamental i interès creixent en IA, convertint el continent en un actor clau de la competència tecnològica global.
L’empresa ja ha despertat l’interès de 20 països africans i compta amb 24 cartes d’intenció de països africans i del nord d’Àfrica. La infraestructura tècnica funciona amb el suport d’Oracle, amb un núvol físic a Madrid 3, tot considerant a futur el desplegament a Andorra. La plataforma està a la seva setena versió i el projecte fa gairebé 18 anys que estàs en desenvolupament.
La GITEXÀfricaa 2026 és avui un centre continental d’agenda digital, amb àrees com AI / Generative AI, Cybersecurity, Data Centers, Fintech / Digital Finance, Smart Mobility, GovTech / Digital Cities, HealthTech, Cloud / IoT. Entre els principals participants destaquen CIH Bank, Logicom, SanDisk i Trend Micro.
Si Aitek aconsegueix transformar la plataforma en un ecosistema complet amb producte, usuaris, startups, programes educatius i acords internacionals, Marràqueix 2026 passarà a la història com el moment en què Andorra va afirmar el seu paper no només com a jurisdicció financera o turística, sinó com a actor en l’arquitectura global d’IA i núvol sobirà. La fira s’allargarà fins al 9 d’abril.