Esquí alpí

Xavier Cornella s’imposa en l’eslàlom FIS de Sierra Nevada amb Àlex Rius en segona posició

A la prova corresponent als Nacionals d’Espanya, Bartumeu Gabriel ha assolit la tercera posició per marcar 22.87 punts

Aquest dimecres ha comptat amb una doble sessió d’eslàlom per a l’equip andorrà a Sierra Nevada, amb una cursa dels Nacionals espanyols i una altra FIS. Bartumeu Gabriel ha estat tercer en la carrera dels Nacionals i ha marcat 22.87 punts, mentre que a la cursa FIS Xavier Cornella ha obtingut la victòria amb Àlex Rius acompanyant-lo al podi en segona posició.

Gabriel, tercer i 22.87 punts al NC

A la cursa dels Campionats d’Espanya, Bartumeu Gabriel ha assolit la tercera posició amb 1’37.18, a 0.38 de Joaquim Salarich, el guanyador, i a només 0.01 de la segona posició de Juan del Campo. Amb aquesta plaça, el pirenaic ha marcat 22.87 punts, amb la qual cosa millorarà els 23.00 que havia confirmat el passat dia 5 d’abril a l’eslàlom de Val Casies, a Itàlia. Per la seva part, Xavier Cornella ha estat cinquè amb un temps d’1’37.95, mentre que Àlex Rius ha acabat sisè amb 1’38.12. A més, Pere Cornella ha acabat novè amb 1’41.23 per marcar 53.41 punts, millors que els seus actuals 90.12.

Cornella guanya la FIS i marca 23.00 punts

Així mateix, al segon eslàlom de la jornada, la victòria ha estat per a Xavier Cornella amb un crono d’1’38.80, qui a més ha marcat els seus primers 23.00 punts i deixarà enrere els 25.45 que té fins al moment. Igualment, Rius ha estat segon a 0.25 del seu compatriota, amb un 1’39.05, i ha marcat 24.85, que és el seu cinquè millor resultat de la temporada. El podi l’ha completat l’espanyol Aingeru Garay, mentre que Pere Cornella no ha completat la primera mànega i Gabriel no ha corregut.

Medina, 18a en l’eslàlom del Nacional belga

L’equip nacional femení ha competit a Val-d’Isère (França) a l’eslàlom dels Campionats Nacionals de Bèlgica, amb Íria Medina en la 18a posició. La tricolor ha finalitzat amb 1’46.10, a 2.87 de la vencedora, que ha estat la francesa Marjolaine Ollier. Per la seva part, Carla Mijares no ha pogut completar la segona mànega, tot i a la primera marcar el cinquè millor temps.

Ebri, Fernández i Estruga, als gegants NJR d’Alpe Cermis

A Alpe Cermis (Itàlia) s’ha disputat el primer gegant NJR amb la presència d’Èric Ebri, Marc Fernández i Pirmin Estruga, de l’equip nacional masculí. Ebri ha estat 28è amb 1’40.35, a 2.80, Fernández ha acabat 33è amb 1’41.20, i Estruga ha finalitzat 47è amb 1’42.79. La victòria ha estat per al local Edoardo Baldo. Demà, un nou gegant NJR.