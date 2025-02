Villahermosa assegura que l’estil de l’FC Andorra és l’idoni per al seu perfil

Si ahir es va presentar la segona incorporació tricolor d’aquest hivern, Manel Royo, avui ha estat el torn de la tercera i darrera. “Ha estat un mercat mogut, però he aconseguit el que volia, venir aquí”, ha comentat Dani Villahermosa. Nascut a Barcelona i amb 24 anys acabats de fer arriba lliure procedent del Castelló per sumar minuts al mig del camp, on pot jugar com a mig centre pur o en un vessant més ofensiu. “Puc aportar la qualitat a la zona de tres quarts que crec li manca a l’equip”, ha indicat al respecte, afegint que arriba disposat a donar el seu màxim “per acabar de fer el salt que ens falta per arribar a l’objectiu”.

Format a les categories inferiors de l’Espanyol, amb qui va arribar a debutar a Primera Divisió el 2022, Villahermosa ha assenyalat que el que més el motiva del projecte pirenaic és intentar pujar a Segona: “És el mínim on ha d’estar l’FC Andorra”. També ha destacat l’estil de joc del conjunt, el qual considera “idoni” per al seu perfil de jugador.

Cal destacar que ‘Beto’ Company, durant la prèvia al matx d’aquest diumenge que els enfronta al Lugo, ha comentat que aquests darrers dos fixatges estaran disponibles, tenint ja l’oportunitat de jugar d’inici o de sumar minuts des de la banqueta.