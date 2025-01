Victòries al circuit pirenaic de Membrado, Lahoz, Roger i Otero a les Andbank GSeries

Les Andbank GSeries han tornat a fregar el ple de participants, amb 62, a la G3 amb la qual ha començat aquest cap de setmana la fase crucial del campionat de curses sobre gel patrocinat per Andbank, Hiper Pas, River Andorra, Visit Encamp i Andorra Business. Així, l’espectacle i la competitivitat que estan marcant la pauta aquesta temporada han quedat patents un cop més durant cadascuna de les mànigues disputades sobre el Circuit Andorra – Pas de la Casa, que ha gaudit de nou d’unes condicions perfectes a la jornada de dissabte per a la disputa de la penúltima cita.

Gil Membrado, qui va ser subcampió el 2021 quan comptava tan sols 13 anys, ha tornat de la millor manera possible a les Andbank GSeries, com a flamant vencedor entre els Giand. El jove Atleta Red Bull de 17 anys, una de les revelacions del S-CER (Supercampionat d’Espanya de Ral·lis) la temporada passada, s’ha adjudicat el triomf a la G3 al volant de la unitat de PCR Sport amb la qual Nani Roma va guanyar a finals de desembre la G1.

D’altra banda, l’andorrà Sito Español, líder de la classe reina abans d’aquesta tercera cita, ha certificat el seu liderat amb un segon lloc davant de Marc Solsona, que ha completat els llocs d’honor d’una de les cites més disputades de la temporada. Una altra de les protagonistes indiscutibles de la G3 ha estat Ares Lahoz, la primera pilot femenina en obtenir la victòria al Circuit Andorra – Pas de la Casa dins de la categoria SpeedCar, incorporada enguany a les Andbank GSeries.

Per la seva part, l’equip oficial SpeedCar Factory ha completat un doblet sensacional amb Borja González, autor d’un segon lloc aquest cap de setmana que el consolida al capdavant de la classificació general. El francès Sébastien Degrave, company de Lola Moreton (segona classificada el cap de setmana passat) a l’estructura de SpeedCar France, s’ha adjudicat la tercera plaça, accedint així per primera vegada als llocs d’honor de les Andbank GSeries.

Altres podis destacats

Set dies després d’haver celebrat el seu primer podi de la temporada, José Roger ha pujat a l’esglaó més alt a la G3, com a flamant vencedor de la categoria Side by Side. A banda, Víctor Gómez ha aconseguit el seu millor resultat fins ara, en classificar-se in extremis en segona posició, seguit pel company del guanyador, Jesús Cucharrera, més líder entre els buggies de les Andbank GSeries abans de la cita definitiva, prevista pel dia 1 de febrer.

Després d’haver sumat dos segons llocs consecutius durant la primera part del campionat, el vigent campió del Clio Ice Trophy, Antonio Otero, s’ha retrobat aquest cap de setmana amb la victòria, fet que el confirma com a favorit a revalidar el títol de la monomarca d’Alpine Racing.

El guanyador del cap de setmana passat, el francès Baptiste Panissié, s’ha intercanviat aquesta vegada les posicions amb el corunyès. L’argentí Juan Manuel Grigera (15 anys), el pilot més jove d’aquesta edició del Clio Ice Trophy, ha obtingut el seu primer podi com a tercer classificat de la G3, el millor resultat fins ara al volant del Renault Clio Rally5 pel qual ha apostat per a aquesta temporada.