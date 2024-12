Vicky Jiménez retorna vencent (1-2)

Dos mesos després de la lesió al genoll que va patir a l’ITF W100 de Shrewsbury − va caure a setzens per un hematoma al genoll enfrontant-se a Hephzibah Oluwadare −, Vicky Jiménez ha tornat a competir avui desfent-se de Sara Cakarevic als setzens de final del WTA 125 d’Angers per 1-2.

Trobant a faltar la competició, en el primer set l’andorrana s’ha imposat de manera contundent per un joc a sis i trencant dos serveis de la seva rival. El segon, però, ha estat ben diferent. La igualtat ha incrementat per moments, i tot i que la francesa (292a del rànquing WTA) s’ha avançat fins a un 5-2, la jove tricolor ha fet l’empat trencant de nou un servei contrari. Del 5-5 s’ha passat al 6-6 i el seu respectiu ‘tiebreak’, en el qual la local ha portat la batuta en tot moment, encara que Jiménez mantenia les distàncies, per enviar el matx al tercer i definitiu set.

En aquest, la pirenaica (159a al rànquing mundial) s’ha refet per tornar a manar. Primer ha perdut un servei, però ràpidament ha col·locat l’1-5 trencant-se tres. En el darrer joc i amb el triomf a tocar s’ha tornat a la igualada, tot i que de nou s’ha imposat Jiménez.

A la següent ronda, els vuitens, la tenista del Principat s’enfrontarà amb l’alemanya Tamara Korpatsch, número 187 del món que ahir es va desfer de la seva compatriota Anna-Lena Friedsam per 2-0 (6-3 i 6-3).