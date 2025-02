Joan Verdú tanca el gegant del Mundial sense poder acabar la segona mànega

El curs passat havia demostrat que Saalbach és una pista en la qual té traça, amb un segon lloc en Copa del Món, i avui ho volia tornar a fer. Però no ha pogut ser. Joan Verdú, després de finalitzar la primera mànega del gegant masculí dels Campionats del Món d’esquí alpí en 15a posició, no ha pogut acabar la segona després de superar només el primer sector i fer ‘out’ en el segon.

La prova l’ha acabat vencent l’austríac Raphael Haaser amb un temps total de 2’39.71. Segon ha estat el suís Thomas Tumler (+0.23) i tercer el seu compatriota Loïc Meillard (+0.51).

«No és el resultat ni la carrera que esperava perquè sé que puc anar molt més ràpid i ser més sòlid. A la segona mànega no tenia altra opció que tirar ‘a tope’, però me n’he anat a terra i no ha pogut ser», ha comentat Verdú. «Continuaré treballant, continuaré confiant i continuaré creient. És un gran honor poder estar aquí competint i barallant-nos amb els millors, i tot i que avui no ha sortit, he tingut molts èxits en el passat, moltes derrotes, i el camí ara mateix no canvia», ha afegit.