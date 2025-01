Verdú sobre Adelboden: ‘Intentarem fer una bona carrera a la Meca del gegant’

L’esquiador Joan Verdú ja es troba a Adelboden, on diumenge correrà a la prova de gegant de la Copa del Món. El tricolor arriba “preparat”, amb “moltes ganes” i ple de confiança. “Intentarem fer una bona carrera a la Meca del gegant, a aquest pistó”. La sessió suau d’esquí sota una intensa nevada, duta a terme aquest dissabte, ha estat bona, però s’espera que es puguin millorar les previsions meteorològiques per la cursa. “Hem tingut condicions adverses, ha sigut molt bona decisió canviar el gegant de dia” ha mencionat l’esquiador envers la decisió de la FIS de canviar l’eslàlom per dissabte i el gegant per diumenge.

“Pinta molt bé la carrera. Nosaltres hem pogut fer un mini entrenament al matí per ficar-ho tot a punt” ha declarat. Així doncs, Verdú se sent preparat per correr, amb moltes ganes “davant d’aquesta afició que tindrem aquí, amb moltíssims espectadors”.

Garcia es queda a menys d’un segon del podi

L’esquiadora Clàudia Garcia està en un dels seus millors moments esportius després de tornar a fer podi en el gegant NJR de San Giovanni di Fassa (Itàlia). Amb un cronòmetre de 2.00.09, a només +0.80 de la guanyadora, la italiana Alessandra di Sabatino (1.59.49), Garcia s’ha penjat la plata en què ha estat la seva millor cursa de la disciplina, marcant alhora la seva millor puntuació de 42.32, on rebaixa els actuals 47.78. En la primera mànega, la tricolor ha marcat el millor temps amb 59.57, a -0.04 sobre Di Sabatino. En la segona, però, era la italiana la que ho ha fet amb -0.84 sobre Garcia, que ha assolit el segon temps. Tancant el podi ha estat la canadenca Ariella Desrosiers, amb +1.66.

“Contents, tot i que és una llàstima que en la segona mànega hagi comès una errada a baix al pla que li ha fet perdre la primera posició” ha valorat l’entrenadora Marta Jiménez. Amb tot, la tècnica ha destacat que les sensacions són bones, ja que “es tractava de sumar mànegues fins al final i agafar confiança”. Així doncs, Garcia gaudirà d’una nova oportunitat en la segona jornada de gegant, programada per diumenge en la mateixa estació.

Caminal fa podi a Pila



Les dues curses de velocitat a Pila (Itàlia) han deixat un podi i molt bones sensacions per a l’equip nacional. Al descens, Caminal s’ha penjat el bronze després d’aturar el crono al 1.12.92, una posició que ha compartit amb la italiana Elena dal Vecchio, acabant a +0.61 de la guanyadora, la també italiana Ludovica Righi (1.12.31). En segona posició ha estat la seva compatriota Giulia Albano (+0.43). Pel que fa a Moreno, ha entrat al top 5 a +0.66 de Righi. D’altra banda, el supergegant només l’ha pogut acabar Moreno en 14a posició a +1.47 de la vencedora, la txeca Elisa Maria Negri (1.00.57), mentre que Caminal s’ha sortit del traçat durant la baixada.

Aquestes curses han entrat dins de la preparació que l’equip nacional de velocitat ha estat fent per fer front a les pròximes Copes d’Europa, que se celebraran a Zauchensee (Àustria), del 13 al 17 de gener. El calendari d’aquesta cita iniciarà amb els entrenaments de descens (13 i 14), que precedirà a la cursa (15 i 16) i finalitzarà amb la cursa de supergegant programada pel divendres 17.

“Tant Caminal com Moreno han fet un bon descens, però a l’entrada del pla se’ls hi va la victòria” ha valorat l’entrenador Xoque Bellsolà. En aquest sentit, ha destacat el bon retorn de Moreno i el bon moment de Caminal, tot i que s’ha acabat sortint al supergegant. “Marxem molt confiats i pensant en les curses de Zauchensee” ha incidit.

Medina queda 45a al gegant de Puy St. Vincent

La regió francesa de Puy St Vincent (França) ha acollit aquest dissabte el segon gegant de la Copa d’Europa amb Íria Medina, que ha estat 45a, tot i sortir amb el dorsal 70. En la primera mànega, l’esquiadora ha assolit el 59è lloc amb 1.04.79 (+3.83) que li ha donat accés a la segona mànega, on ha rebaixat unes quantes dècimes (1.03.76). El total d’ambdues baixades ha estat de 2.08.55, a +6.57 de la vencedora, la suïssa Vanessa Kasper (2.01.80). Cal destacar que Medina ha pogut recuperar 14 posicions en la segona cursa.

Cornella, 31è en l’eslàlom dels Nacionals de Tailàndia

L’eslàlom corresponent als Nacionals de Tailàndia a Kronplatz s’ha celebrat aquest dissabte, on Xavier Cornella ha quedat 31è amb un temps de 1.26.58, a +3.30 del guanyador, l’austríac Ralph Seidler (1.23.28). En la primera baixada, l’esquiador s’ha fet amb el 43è millor crono, fet que li ha permès remuntar en la segona mànega. D’altra banda, Àlex Rius, que en la primera mànega ha estat 31è (+1.83), s’ha quedat fora en la segona. Per la seva part, Pirmin Estruga ha quedat ‘out’ en la baixada inicial. Tots tres tricolors correran diumenge l’eslàlom corresponent als Nacionals d’Haití.