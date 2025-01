Verdú acaba de posar-se a punt per Adelboden

Joan Verdú torna aquest cap de setmana a la competició a Adelboden (Suissa) en la que serà la primera cita de la Copa del Món del 2025. El tricolor, després de l”out’ a Alta Badia del passat desembre, ha estat entrenant des d’inicis de gener a Ponte di Legno per acabar de preparar-se. L’equip al complet ha iniciat aquest dijous el viatge des de la regió italiana a Adelboden per, demà, tenir un dia de descans i fer un ‘warm-up’ l’endemà.

Cal recordar que la cursa suïssa s’havia de disputar el dissabte, però s’ha traslladat al diumenge per les previsions meteorològiques i per poder celebrar en les millors condicions tant el gegant com l’eslàlom, que en aquest cas serà dissabte. Verdú, que correrà el gegant, tindrà la primera mànega a les 10.30 hores i la segona a les 13.30 hores.

Gabriel i Calvo assoleixen bones posicions al gegant

Les alegries a Bormio no deixen d’arribar. En la segona jornada de gegant FIS, Bartumeu Gabriel ha estat quart a +0.17 del podi, mentre que Àlvar Calvo ha estat setè amb millora de punts FIS. Gabriel ha assolit la seva segona millor cursa de la temporada en gegant, amb 36.34 punts FIS, una mica millors que els de dimecres, però sense arribar a millorar els actuals 34.17. La seva millor cursa fins ara són els 28.02 punts que va assolir a Levi aquest curs. Per la seva part, Calvo sí que ha millorat punts FIS, amb 41.45, la qual cosa li servirà per abaixar la seva nota (actualment en té 49.31), fent mitjana amb els 30.72 que va assolir el passat 21 de desembre a Baqueira.

Caminal guanya l’entrenament a Pila

Jordina Caminal i Cande Moreno han encetat aquest dijous l’entrenament de descens FIS a Pila (Itàlia), on han quedat en primera i sisena posició, respectivament. Caminal ha marcat el millor registre amb 1’21.71, mentre que Moreno s’ha quedat a +0.76 (1’22.47). Posteriorment, estava prevista fer la carrera de descens, però la boira ha obligat a suspendre-la. En principi serà aquest divendres quan se celebri aquest descens FIS, amb dues curses i amb la presència de les dues andorranes.