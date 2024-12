Una golejada revitalitzant (7-2)

L’FC Andorra ha curat tots els mals d’una tacada amb una golejada espectacular davant el filial de l’Osasuna. Els tricolor, que venien de la dura patacada a Segòvia la setmana passada, han esvaït tots els dubtes amb un partit completíssim i en el qual l’equip s’ha destapat en l’apartat golejador. Set dianes i un futbol alegre i de molta qualitat.

Com fa tres anys, en l’altra experiència dels pirenaics a Primera RFEF, el duel en ple pont de la Puríssima ha anat acompanyat d’una forta nevada en la prèvia. I com en aquella ocasió, els tricolor s’han sentit com peix en l’aigua en aquest context. En el primer temps han passat per sobre el seu rival i han deixat el triomf gairebé sentenciat. Álvaro Martín i Iván Rodríguez ho han provat abans de l’1-0, al minut 10, obra del mateix Martín, de cap. Poc després, Nico Ratti ha salvat el gol de Carlos Lumbreras en l’única aproximació visitant en tot el primer temps, i Josep Cerdà ha anotat el segon (22′). I encara abans del descans, amb els de Ferran Costa jugant a plaer, l’extrem mallorquí ha culminat el seu doblet amb una canonada espectacular.

A la represa, només començar, Diego Espejo, de cap en una acció a pilota aturada, ha retallat distàncies, però els andorrans no han perdut la calma i poc després Christos Almpanis, qui havia substituït al descans Cerdà per un cop, ha restablert l’avantatge de tres gols al marcador (58′). A partir d’aquí, el partit ja ha fet baixada: Manu Nieto ha fet el cinquè a aprofitar un rebuig del porter després d’un xut d’Álvaro Peña, Martín ha completat el seu doblet (78′) i ‘Lauti’ de León, després d’uns quants intents, ha anotat el setè (86′).

Amb tot ja sentenciat, just abans d’entrar en el temps afegit, Espejo ha tornat a imposar-se en una acció a pilota aturada per anotar el 7-2 definitiu.