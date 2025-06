Final del Play-off de Primer RFEF

Un FC Andorra en cerca de més marxa insatisfet per a la volta després d’un partit amb certa polèmica arbitral

El col·legiat de l'encontre no ha assenyalat dues accions de penal clares per als locals, una per unes mans i una altra per envestir Lautaro a l'àrea

Empat a un en el primer partit de la final de la promoció d’ascens i tot obert per a la tornada. L’FC Andorra, que ha merescut millor sort després d’una gran segona meitat, haurà d’anar a buscar el triomf a Ponferrada després d’un partit que s’havia posat costa amunt amb el gol de Borja Valle a la primera meitat.

Tot i el 0-1 al descans, els tricolors han estat millors i han merescut capgirar el marcador a la represa. A més, la sort tampoc li ha anat de cara en les accions polèmiques dins de les àrees perquè al col·legiat no ha vist dos penals molt evidents a favor dels del Principat. El primer, a l’inici del partit, per unes mans clares d’Esquerdo després d’una falta penjada a l’àrea per Álvaro Martín. De fet, en una altra acció a pilota aturada molt ben servida per Álvaro Martín, Bomba ha tingut la primera ocasió clara del partit, però just abans de fer la rematada, davant del porter, un defensa visitant l’ha desequilibrat prou perquè no connectés còmodament amb la pilota.

Cal indicar que després d’aquesta ocasió, la següent arribada clara a les àrees ha estat el gol de la ‘Ponfe’, en una centrada lateral que ha rematat al fons de la xarxa Borja Valle. A partir d’aquí, l’FC Andorra ha intentat reaccionar, però a punt ha estat d’arribar el 0-2 quan Yeray ha xutat des de camp propi i la pilota ha anat a parar al travesser. Abans del descans, ho ha tornat a provar el 10 tricolor de falta directa, però a la represa és quan ha arribat el millor moment pel combinat local. Només començar, Josep Cerdà ha connectat molt bé amb ‘Lauti’ que, quan es plantava sol dins l’àrea, ha estat envestit per Doué, malgrat que, novament, l’àrbitre no ha volgut assenyalar el punt de penal.

Després d’aquesta jugada, ho ha tornat a provar l’11 pirenaic i, finalment, al 66′ ha arribat l’empat obra de Manu Nieto, que ha recollit una pilota morta dins l’àrea després d’un bon xut de Sergio Molina. Amb les taules al marcador, el duel encara feia més baixada per als de Beto Company, que ho han intentat fins al final davant una ‘Ponfe’ a qui no li ha quedat més remei que situar-se amb defensa de cinc i aguantar el temporal. Ha tingut la fortuna de la seva banda perquè un xut de Molina, després d’una gran jugada col·lectiva, ha anat a parar al pal i el marcador ja no s’ha mogut. La volta es decidirà a El Bierzo amb un partit que donarà l’accés per a un dels dos a Segona Divisió.