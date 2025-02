Un base i un aler pivot: objectius d’urgència

L’entrenador del MoraBanc Andorra, Joan Plaza, ha confirmat que l’entitat acudirà al mercat a la recerca de reforços d’urgència per intentar pal·liar l’afer amb les lesions i poder donar descans als jugadors que ja hi ha en plantilla, per “protegir-los” i no “sobrecarregar-los”. Les principals posicions són la de base i la d’aler pivot, ja que Rafa Luz, cal recordar, és baixa, i Ben Lammers i Nikos Chougkaz no estan al 100%.

Entrant al detall, el pivot de Houston ha tornat a patir molèsties a l’esquena, motiu pel qual no ha completat tots els entrenaments de la setmana; mentre que el grec torna de lesió i ha estat reintroduint-se a la dinàmica de l’equip a poc a poc, però encara sense haver pogut completar un entrenament sencer. Encara més, Aaron Ganal també està tocat. “Vau tenir una experiència al novembre –fent referència al club tricolor– en què els tres bases van caure, i perquè això no passi necessitem reforços”, ha indicat el tècnic català.

Amb tot, el MoraBanc, amb energies renovades després de vèncer al València Basket, visitarà el diumenge (13.00 hores) el Dreamland Gran Canària, actual setè classificat que arriba de perdre els dos anteriors duels que ha disputat al seu feu contra Barça i Tenerife. El de Jaka Lakovič, de totes maneres, és un dels conjunts destacats de la categoria, i Plaza n’és conscient. “És un equip molt regular […] No crec que es guardin res ni que estiguin descentrats per la Copa”, ha indicat, i és que cal recordar que en seran els amfitrions.