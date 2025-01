Tots a una

La continuïtat de Ferran Costa a la banqueta de l’FC Andorra segueix penjant d’un fil, i envers la seva possible destitució, el vestuari manté la confiança en ell. Així ho ha assegurat aquest matí un dels noms propis del conjunt, Oier Olazábal, assenyalant que el tècnic de Castelldefels, juntament amb el seu staff, “està fent les coses molt bé”.

A més, els jugadors entonen el mea culpa: “No estem rendint al nivell que s’espera, concedint coses que no s’han de concedir i sense ser resolutius a dalt”. El porter ha assegurat que poden donar molt més, i ha resumit la primera volta de la 1a RFEF amb la falta de contundència a les dues àrees. “Ens hem de centrar sobretot a ser més forts defensivament”, ha dit, el principal punt pendent dels tricolor, i millorar l’apartat golejador per començar el segon tram de competició “amb molta més gana”.

Amb tot, el d’Irun ha reconegut entendre que el club els vulgui veure més a dalt a la taula i lluitant per la primera plaça, però “no estem del tot malament”. Ara mateix, després de la patacada contra l’Arenteiro, són vuitens amb 28 punts, nou menys que el líder, la ‘Cultu’, i a dos de les places de play-off.

L’ocasió per a refer-se

La gran oportunitat dels pirenaics per a refer-se arriba aquest diumenge contra el Bilbao Athletic. L’escenari serà l’Estadi Nacional, on no han vist la derrota en tota la primera volta i s’han convertit en els segons millors locals de la lliga. El filial basc arriba penúltim i en mala dinàmica. Dels darrers 10 partits només n’ha vençut dos –un al camp del líder–, n’ha empatat dos més i n’ha perdut sis.