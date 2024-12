S’obren les inscripcions d’Andorra la Vella per a les activitats esportives i de lleure de les vacances de Nadal

Les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, en col·laboració amb els clubs esportius de la parròquia, i de Social durant les vacances escolars de Nadal per a infants i joves de 2 a 16 anys s’obren aquest dilluns, 9 de desembre. Hi ha 432 places setmanals a disposició, distribuïdes en dos torns (el primer, el 23, 24 i 27 de desembre; i el segon del 30 al 31 i el 2 i 3 de gener). Es posen a disposició quatre activitats esportives i dues de lleure a la ludoteca de Santa Coloma (45 places per torn) i al Casal d’Infants El Llamp (76 places per torn).

Pel que fa a l’oferta del departament de Social, a més del casal d’infants, adreçat a nens d’entre 2 i 7 anys, continua el format de multiesports al Llamp, que va dirigit a infants d’entre 8 i 10 anys. Aquesta proposta, que es va iniciar fa tres anys, combina activitats de lleure amb jornades esportives.

D’altra banda, el servei d’Esports ofereix tres campus aquestes festes: campus de futbol sala, per a infants d’entre 4 i 13 anys (30 places setmanals), campus de rítmica, dirigit a infants d’entre 5 i 13 anys (25 places setmanals), campus de judo, per a infants i joves d’entre 8 i 16 anys (15 places setmanals).

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web www.andorralavella.ad/inscripcions.