Rius, 38è a la Copa d’Europa d’eslàlom de Val di Fassa

Avui s’ha disputat una primera jornada de Copa d’Europa d’eslàlom a Val di Fassa (Itàlia), amb Àlex Rius, qui ha estat 38è, i Xavier Cornella, qui no ha pogut completar la segona mànega.

A una jornada difícil perquè els dos esquiadors sortien amb dorsals molt alts (82 Rius i 84 Cornella), però tots dos han aconseguit entrar entre els 60 a la primera mànega obtenint el bitllet per a la segona. A la primera, Rius acabava 54è lluitant molt la part del mur, mentre que Cornella era 58è batallant la part baixa de la pista.

A la segona mànega, Rius ha aconseguit guanyar 12 posicions i ha finalitzat la carrera en la 38a plaça en una jornada molt positiva per ell. Cornella, per la seva part, no l’ha pogut completar i ha quedat fora.

Demà, nova cursa d’aquesta cita de la Copa d’Europa, però en aquesta ocasió a Obereggen (Itàlia).

Clàudia Garcia torna a millorar punts

Clàudia Garcia ha disputat avui un segon gegant NJR a l’estació italiana d’Alpe Cermis en el qual ha estat 7a i, a més, ha tornat a millorar punts FIS. Ha assolit un temps d’1’47.72, a 1.54 de la guanyadora, la italiana Ludovica Righi (1.46.18). A la primera mànega, l’andorrana marcava el 9è temps amb +0.86, mentre que a la segona recuperava terreny amb un +0.68 que la situava 5a de mànega i la feia pujar fins al 7è lloc final. Si ahir feia 48.15 punts FIS, la seva millor cursa de sempre, avui n’ha marcat 48.78, amb la qual cosa amb aquestes dues puntuacions farà una mitjana inferior als seus actuals 55.61.