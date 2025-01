Oriol Busquets, el “més il·lusionat” per aportar a l’estil de joc tricolor

Que la situació de l’FC Andorra no és la més convenient ni pels interessos dels seus estaments ni tampoc per la dels seus aficionats és ben sabut per la majoria en aquests moments. Amb el relleu de Ferran Costa i l’entrada de ‘Beto’ Company, l’equip sap que ha de canviar el xip si vol encarar amb opcions la segona meitat de la temporada per poder somiar amb un ascens a Segona Divisió. Ara mateix les coses no els deixen en la millor posició per assolir aquesta fita; tanmateix, la quadrilla del Principat ha començat per reforçar el seu mig centre amb el recentment anunciat fitxatge d’Oriol Busquets, una jove perla de 26 anys amb passat blaugrana que ve “amb la més gran de les il·lusions” per ajudar als pirenaics.

“Va ser un mercat d’hivern complicat per a mi. Tot i això, la direcció de l’FC Andorra em va mostrar molta confiança des del primer contacte. Per la seva idea de joc i pel que puc oferir, em va semblar una gran opció. Sabem molt bé quins són els objectius del club; no obstant això, el més important és anar pas a pas i els resultats estic convençut que arribaran”, ha declarat en les seves primeres impressions el jugador nascut a Sant Feliu de Guíxols. Pel que fa a les seves prestacions, el català ha sostret “que sempre he aportat joc: filtrades entre línies, estabilitat a l’equip, controlar el ritme… i estic a disposició de tot el que se’m demani”, afegint que aquests dies ha entrenat amb els seus nous companys i que es troba “molt bé” físicament.

El darrer fixatge tricolor, Oriol Busquets, amb la samarreta de l’FC Andorra. | @FCANDORRA

Demanat sobre la seva expedició a França i Portugal en els darrers anys, el futbolista ha esclarit que en sortir de casa (el FC Barcelona en el seu cas) “sempre sol fer fred i resulta complicat trobar clubs que s’adeqüin al model de joc al qual t’has acostumat sempre a practicar”. La seva següent resposta ha estat molt madura en sostreure que el futbol “no només es basa en un sol estil, sempre t’has d’adaptar. He vingut aquí com el jugador més il·lusionat del món i amb la idea que trobaré un estil que sigui convenient per a mi”, ha raonat. Altrament, el migcampista ha reconegut que ja coneixia algunes cares del vestuari en haver sigut companys a les categories inferiors del combinat barceloní.

En darrer lloc, el nou jugador tricolor ha informat que “no ve a donar ordres a ningú perquè crec que hi ha molta qualitat a la plantilla, només a deixar prova del meu treball i esforç i amb molta humilitat”. Un dels punts més sorprenents de les seves reflexions ha estat que, tot i el mal moment evident que travessen els pirenaics, “no he vist cares llargues al vestidor, sinó més aviat jugadors amb il·lusió de revertir aquesta situació“, un fet que ha plasmat durant els seus primers entrenaments com ell mateix ha afirmat. El futbolista ha acabat la seva primera intervenció de preguntes sentenciant que “aquest repte m’agrada i per demostrar el que porto a dins”.