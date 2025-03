Piragüisme

Mònica Doria guanya la general de la Copa Pirineus en caiac cross

La palista andorrana confirma un gran cap de setmana amb el tercer lloc a la final, suficient per assegurar-li el triomf global del torneig

Mònica Doria ha completat un cap de setmana quasi perfecte aquest diumenge. La palista andorrana s’ha emportat la victòria de la general de la Copa Pirineus en la modalitat de caiac cross després de ser la tercera a la final.

La tricolor ha estat la més ràpida a la contrarellotge –el que ja l’ha deixat amb el títol quasi sentenciat– per després accedir amb solvència en una final en la qual s’ha hagut d’enfrontar a Maialen Chourraut, Núria Vilarrubla –la primera i segona més ràpida en la cursa de diumenge, respectivament– i a Maite Odriozola. Doria ha acabat sent tercera en la final, confirmant així la victòria a la general de la Copa Pirineus, gràcies també al segon lloc de la contrarellotge i el cinquè a les eliminatòries de Pau de fa una setmana.

“Molt contenta amb la competició de caiac cross, molt contenta amb com he anat passant rondes i per accedir a la final” ha destacat la tricolor després de pujar de nou al podi. “Molt contenta també d’estar al podi de la general de les tres categories perquè vol dir que hem fet bé la feina” ha conclòs Doria.