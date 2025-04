Piragüisme

Mònica Doria, d’estada d’entrenament a París com a preparació prèvia pel Campionat d’Europa

Durant un parell de setmanes, la palista podrà entrenar en el mateix escenari on es disputarà la competició del pròxim mes de maig

Mònica Doria es troba realitzant una estada d’entrenament a París com a preparació prèvia pel Campionat d’Europa de piragüisme que tindrà lloc el pròxim mes de maig en aquesta mateixa ciutat. Durant dues setmanes, l’andorrana podrà entrenar en el mateix escenari on es disputarà la competició, un avantatge clau per familiaritzar-se amb les condicions del canal.

De fet, ha estat convidada per poder dur a terme les demostracions dels circuits dels selectius francesos, la qual cosa suposa una oportunitat de luxe per a la palista tricolor, qui tindrà referències força similars en el mateix canal en el qual es durà a terme la seva competició.

“Tenim la sort de poder fer dues setmanes d’entrenament a la capital francesa”, ha explicat l’esportista, asseverant que servirà per “acumular hores en aquest canal, agafar els ritmes, els moviments d’aigua i, sobretot, la confiança que requereix per encarar l’Europeu”. Després d’aquesta estada, Doria disposarà encara d’unes dues setmanes i mitja abans del campionat. “Farem un retorn a casa per descansar i després ja tornarem a París per preparar bé l’Europeu i la competició”, ha afegit.

Estada de la base a Foix

D’altra banda, els joves palistes de la Federació Andorrana de Canoa i Caiac (FACC), Nil Checa i Ona Perelegre, duran a terme durant els dies de Setmana Santa una estada prèvia a la Copa d’Espanya d’Orthez que es disputa del 18 al 20 d’abril.