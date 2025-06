Esdeveniment esportiu de referència

Més de 700 infants d’Encamp enceten el ‘Spartan Weekend’ amb la segona edició de la Spartan Kids

Marot demana disculpes des del Comú per les molèsties que es puguin ocasionar, tot recordant que "de seguida que podem restablim la normalitat"

La primera jornada del ‘Spartan Weekend’ ha clos amb un balanç més que positiu. La segona edició de la Spartan Kids ha comptat amb la participació de més de 700 alumnes d’Encamp i del Pas de la Casa que han dut a terme un recorregut interurbà per la parròquia encampadana. “Són més de 700 infants que estan participant i gaudint de l’esport, que és superació, passar els obstacles i arribar a la meta amb la felicitat que estem veient”, ha comentat el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot.

En aquest mateix sentit, i amb l’orgull de qui hi participa per segona vegada, el Jordi, un menut de la parròquia, ha celebrat la jornada. “Ha anat molt bé i m’ha agradat molt. Moltes gràcies [a la direcció] per deixar-nos participar, i que visqui Encamp”, ha proferit, confiant que se’n facin més edicions en les quals ben segur participarà.

Continuant amb el calendari de l’esdeveniment, demà tindrà lloc la Spartan Beast (21 km i 30 obstacles) i l’Ultra (50 km i 60 obstacles), mentre que diumenge serà el torn de la Sprint (5 km i 20 obstacles) i la Super (10 km i 25 obstacles).

Danys col·laterals

Tractant-se d’una cita que mou més de 4.000 participants i 10.000 persones durant un cap de setmana, és normal patir danys col·laterals com restriccions a les carreteres o tancaments d’aparcaments, tot i que en aquest darrer cas “hem ampliat molt més la capacitat amb alguns de provisionals, a més de comunicar-ho mitjançant les xarxes”, ha esmentat Marot. En relació amb això, ha demanat disculpes des del Comú d’Encamp per les molèsties que es puguin ocasionar, tot recordant que el retorn econòmic ascendeix als 2,2 milions d’euros i que “de seguida que podem restablim la normalitat”.

Un alumne fent la Spartan Kids. | ANA / E.M.